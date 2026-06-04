Barricadas, fuego y gases lacrimógenos en una protesta en Bruselas

Lo que comenzó como una manifestación contra las reformas educativas en la zona francófona de Bélgica ha acabado este jueves con escenas de violencia en el centro de Bruselas. La policía ha tenido que emplear gases lacrimógenos después de que varios grupos de manifestantes protagonizaran disturbios, levantaran barricadas y causaran daños en el mobiliario urbano.

Según los organizadores, unas 2.000 personas se concentraron ante el Parlamento para expresar su rechazo a una serie de medidas que afectan a las condiciones laborales de los docentes, el acceso a la estabilidad en el empleo y el funcionamiento del sistema educativo.

URGENT 🇧🇪 Images hallucinantes à #Bruxelles !

Incendies d'escalators à #BrusselCentraal, barricades, abribus détruits et tirs de feux d'artifice ciblés sur les services d'urgence… C'est l'anarchie totale. Inimaginable.

Nettoyer et réprimer durement : c'est le SEUL langage que… pic.twitter.com/8csfOeBTIa — GDams (@Gdams70) June 4, 2026

Sin embargo, la movilización fue degenerando con el paso de las horas. Según informa Reuters, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en el centro de la capital belga. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a algunos grupos mientras varias calles quedaron cubiertas de escombros, bicicletas vandalizadas y señales de tráfico arrancadas.

🔴🇧🇪 FLASH - Une manifestation "pour l'enseignement" tourne mal à Bruxelles. pic.twitter.com/O1N43CAO2P — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 4, 2026

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran a jóvenes levantando barricadas con contenedores, vallas, bicicletas y otros elementos del mobiliario urbano a los que posteriormente prenden fuego. También pueden verse columnas de humo negro elevándose sobre algunas calles próximas al centro de la ciudad mientras los agentes intentan recuperar el control de la zona.

Reuters señala además que algunos edificios sufrieron daños y que varias ventanas resultaron destrozadas durante los altercados. Ante la situación, la Policía de Bruselas recomendó a los ciudadanos evitar el entorno de la Estación Central de trenes.