Cuatro jornaleros migrantes han muerto calcinados en el sur de Italia después de que dos hombres supuestamente incendiaran el coche en el que viajaban, en un crimen relacionado con una presunta trama de explotación laboral en los campos agrícolas italianos.

Los detenidos, ambos de nacionalidad pakistaní, están acusados de asesinar a tres ciudadanos afganos y a un pakistaní en la región de Calabria. Según informó EFE, uno de los supervivientes ha logrado escapar rompiendo la ventanilla del vehículo y posteriormente ha relatado lo ocurrido en una entrevista concedida a la televisión pública RAI.

"No nos daban dinero, comida sí, una casa sí, pero nada de dinero", explicó el jornalero afgano, que denunció además la existencia de una "gran mafia en Pakistán" que obliga a muchos migrantes a trabajar en los campos en condiciones precarias.

De acuerdo con su testimonio, el ataque se produjo después de que las víctimas reclamaran el pago del dinero que se les debía por su trabajo agrícola.

Detenidos dos hombres por quemar vivos a cuatro jornaleros que reclamaban el dinero de su trabajo en Italia pic.twitter.com/BCpm7myNWZ — Libertad Digital (@libertaddigital) June 4, 2026

Las cámaras grabaron el ataque

Las detenciones se han llevado a cabo tras varias horas de interrogatorio en la Comisaría de Policía de Cosenza. Los sospechosos habían sido interceptados el pasado 1 de junio en la localidad de Villapiana después de que los investigadores lograran identificarlos gracias a las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana al lugar de los hechos.

Las grabaciones, según las autoridades, muestran cómo dos personas bloquean desde fuera las puertas del coche mientras presuntamente arrojan líquido inflamable al interior antes de prender fuego al vehículo y huir del lugar.

El fiscal de Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha explicado que los investigadores siguen tratando de esclarecer el contexto del crimen y ha apuntado que la explotación laboral en los campos es una de las principales líneas de investigación, aunque no la única. Además, ha señalado que las cuatro víctimas tenían permiso de residencia regular en Italia y carecían de antecedentes penales.

Conmoción en Italia

El caso ha provocado una fuerte reacción en Italia, donde sindicatos, organizaciones sociales, representantes institucionales han denunciado nuevamente la situación de miles de trabajadores migrantes empleados en explotaciones agrícolas del centro y sur del país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado el "horrible" asesinato de los jornaleros y ha reclamado que se esclarezca completamente lo ocurrido. "Italia no retrocede ante la violencia y la barbarie: es fundamental aclarar plenamente este terrible crimen y llevar ante la justicia a todos los responsables", escribió en sus redes sociales, donde también trasladó su pésame a las familias de las víctimas.

L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell'area in cui si sono svolti i fatti,… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 3, 2026

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el obispo calabrés Francesco Savino, lamentó lo sucedido y pidió romper el silencio alrededor de estas situaciones. "Basta del sucio silencio de conveniencia. Basta de esa zona gris que ve, sabe y deja que las cosas sucedan", afirmó.

También la CGIL, el principal sindicato italiano, calificó el crimen de "horror indescriptible" y reclamó a los responsables políticos medidas más contundentes "para combatir las abominaciones de la vida cotidiana que sufren los trabajadores, a menudo migrantes, en nuestro campo".