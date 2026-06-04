El 'Grupo Pájaros', el laboratorio de guerra alemán que prepara la guerra de drones del futuro

El llamado 'Grupo Pájaros' es una pequeña unidad del Ejército de Alemania que tiene como objetivo preparar al país para escenarios bélicos similares a los que se viven actualmente en el este de Europa frente a Rusia. En este nuevo modelo de combate, los vehículos no tripulados desempeñan un papel absolutamente esencial para garantizar la superioridad sobre el terreno.

Fundado a finales del año 2025, el grupo militar está dirigido por el coronel del Estado Mayor Alfred Grethe. Este alto mando militar concibe su unidad como una célula de asesoramiento orientada a unas Fuerzas Armadas inmersas en un profundo proceso de rearme y adaptación ante los desafíos geoestratégicos que plantea el expansionismo de Moscú.

Desde su despacho en la base militar de Strausberg, situada en el estado federado de Brandeburgo, Grethe explica que su equipo de cinco soldados funciona como un acelerador de la innovación. Su misión principal consiste en recopilar y analizar las propuestas de la tropa para vincularlas con el desarrollo de la estrategia militar a medio y largo plazo, donde los sistemas aéreos y terrestres no tripulados son el pilar fundamental.

La concepción moderna de las batallas pasa por la creación de burbujas defensivas. Las tropas operan bajo la protección de un escudo invisible conformado por sistemas de defensa antiaérea clásica, tecnología de guerra electrónica y multitud de aparatos no tripulados. El propósito táctico radica en romper esa burbuja del adversario para neutralizarla y, de esta forma, llevar a cabo operaciones móviles que aseguren la victoria.

Para alcanzar esta integración profunda en todos los niveles de mando, la cooperación con la industria resulta indispensable. Según el coronel Grethe, el país germano dispone de numerosas empresas emergentes situadas a la vanguardia tecnológica. Estas firmas mantienen una gran disposición a colaborar y permiten al sector castrense plantear requisitos operativos concretos en un ciclo de aprendizaje extraordinariamente rápido.

En un contexto donde los avances en materia de defensa se suceden en cuestión de semanas debido a las lecciones extraídas de la contienda ucraniana, compañías productoras de estos sistemas cobran un protagonismo inusitado. Es el caso de Dronivo, una empresa fundada por el chileno Ivo Simon, que provee de material para el adiestramiento a diversos miembros de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos y Suiza.

"El año 2029 es cuando nos dicen que tenemos que estar listos para un potencial conflicto. Nosotros estamos acompañando ese proceso", asegura Simon. La estrategia actual no pretende adivinar qué tecnología será necesaria dentro de un lustro, sino aprovechar las herramientas disponibles hoy para entrenar a los soldados y optimizar los procesos de despliegue, preparándose así para cualquier amenaza inminente.

A pesar de estas iniciativas innovadoras, los expertos advierten de que existe un retraso considerable en la asimilación de estos aparatos. Emil Archambault, especialista del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, señala que el país europeo está intentando avanzar velozmente en la adquisición y desarrollo de conceptos tácticos, pero todavía no está plenamente capacitado para operar estos sistemas de forma eficaz en un entorno hostil.

Por ello, los principales retos del 'Grupo Pájaros' pasan por adaptar a los uniformados a los vertiginosos ciclos tecnológicos y, sobre todo, reducir la enorme dependencia de China en la cadena de suministro de componentes. Fortalecer la soberanía de Europa a través de la fabricación propia se ha convertido en una prioridad ineludible para garantizar la seguridad del mundo libre en las próximas décadas.