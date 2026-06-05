Hallan el cadáver de la pequeña Lyhanna, la niña que desapareció hace una semana a la salida del colegio

La policía francesa ha hallado el cuerpo sin vida de Lyhanna Rameau, la niña de 11 años que desapareció tras salir del colegio el 29 de mayo, en un contenedor de trigo de una granja abandonada de Puycasquier, a unos 15 kilómetros de donde fue vista por última vez. Aunque aún no se le ha realizado la autopsia al cadáver, los investigadores no tienen dudas de que se trata de la menor, ya que ha sido identificado por su familia y aún llevaba la ropa que se puso el pasado viernes antes de salir de casa para dirigirse al centro escolar en la localidad de Fleurance.

Un hombre de 41 años ha sido detenido en relación con la desaparición y muerte de la pequeña: Jérôme Barella, el padre de una amiga suya y un presunto depredador sexual. Aunque él niega haber secuestrado o haber hecho daño a la pequeña, los investigadores consideran que han incurrido en múltiples contradicciones durante su declaración en sede policial. Él reconoce que recogió a la niña con su vehículo cuando salió del colegio, pero asegura que después la dejó con vida en una piscina municipal cercana.

La madre de la menor, Charly Rameau, señaló –en declaraciones a ICI Ocitanie, el pasado 3 de junio– que la actitud de Barella no les gustaba. En una ocasión, la niña se quedó a dormir en su casa con motivo de una fiesta de pijamas organizada por una de sus hijas y la menor contó que el padre de su amiga les hacía "cosquillas". Después supieron que "muy a menudo" esperaba a la menor frente al colegio, al que también iban sus hijas, y "le llevaba meriendas, entre otras cosas". Incidentes que le hicieron aconsejarle que se mantuviera lejos de él.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : "Récemment, on a appris qu'il était très souvent devant le collège et qu'il apportait des goûters à Lyhanna", confie la maman à propos du suspect, le papa d'une amie de la disparue. pic.twitter.com/YivNqmYY9n — ICI Occitanie (@icioccitanie) June 3, 2026

Otras cinco acusaciones

Lo cierto es que no es la primera vez que se ve inmerso en acusaciones por abusos sexuales o violación a menores. Barella acumula al menos cinco denuncias por este tipo de delitos, dos de ellas archivadas y el resto aún en curso. De hecho, fue despedido en 2020 de un instituto en el trabajaba como conserje –Lycée Polyvalent Maréchal Lannes– por "comportamientos inapropiados" hacia una alumna del centro, situado en Lectoure.

El primer episodio del que hay constancia se remonta al año 2017. Entonces, la madre de un adolescente de 17 años le denunció por mantener relaciones sexuales con su hija. Pero la menor afirmó que eran consentidas y el caso quedó en nada. En 2022, le acusaron de violar de una pequeña de 7 años en el norte de Francia aunque fue archivado por falta de pruebas tras continuos retrasos relacionados con el traslado del expediente .

El año pasado le volvieron a denunciar por presuntas violar en repetidas ocasiones a una niña de 10 años entre 2024 y 2025. De nuevo, el caso ha sufrido retrasos importantes por cuestiones burocráticas. Ha pasado por varias fiscalías y aún ni siquiera se ha interrogado al acusado. Tras su detención, la fiscal de Auch informó de la existencia de un procedimiento más iniciado por el padre de una menor bajo tutela de los Servicios sociales, nuevamente por violación.

Fallos en el sistema

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha admitido este viernes que el caso de Lyhanna ha revelado "fallos" de la justicia, dado el historial del sospechoso del crimen y la demora en la resolución de las denuncias. "Está claro que hay una disfunción", ha señalado, "ahora hay que aclararlos", ha añadido en declaraciones a la prensa durante una visita oficial a Montenegro.

Unas declaraciones que llegan después del hallazgo del cadáver de una pequeña de edad y características que coinciden con las de Lyhanna. Macron ha asegurado que está "impactado" por la noticia, especialmente porque las cosas no ocurrieron como deberían, en referencia a que el sospechoso, Jérôme Barella, acumulaba varias denuncias por presunta violencia sexual contra menores.

"No podemos aceptar lo que ha pasado; no podemos mirar a la cara a su familia y decirles que todo funcionó bien, porque no es cierto; al igual que ustedes, estoy consternado por lo ocurrido", ha insistido el presidente galo. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ya ha convocado a los ministros de Interior y de Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin, para hacer un balance de la situación.

Ce soir, sur TF1, je reviendrai sur les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'Etat. Notre devoir est de protéger les enfants en priorité absolue comme je l'ai déjà demandé dès mon arrivée au ministère de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 5, 2026

Por su parte, el segundo ha anunciado que se reunirá el lunes con todos los fiscales generales del país en París. No obstante, esta misma noche "en TF1, abordaré los disfuncionamientos abrumadores e inaceptables de los servicios del Estado", ha dicho Darmanin a través de su perfil de X. "Nuestro deber es proteger a los niños como prioridad absoluta, como he solicitado desde mi llegada al ministerio de justicia".