Putin rechaza reunirse con Zelenski y le acusa de "usurpación de poder"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado la posibilidad de mantener una reunión cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al considerar que "no le ve sentido" a ese encuentro en el actual contexto del conflicto, en el que ha vuelto a defender una salida negociada a largo plazo y ha lanzado un mensaje de apoyo a sus tropas en el frente.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), Putin ha respondido a la carta abierta enviada por Zelenski, en la que el mandatario ucraniano proponía un encuentro en un país neutral para avanzar hacia un alto el fuego y reclamaba que Europa debía formar parte del proceso de paz.

El presidente ruso ha asegurado que "reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia –en la carta– a los Acuerdos de Minsk". Además, ha insistido en que el objetivo de Kiev sería únicamente "detener el avance" militar ruso.

Igualmente, ha afirmado que cualquier acuerdo debe tener una "perspectiva histórica a largo plazo", instando al mismo tiempo al presidente ucraniano a celebrar elecciones, al considerar que gobernar fuera del marco constitucional supone una "usurpación de poder" y "un delito penal".

De manera paralela, ha dirigido un mensaje directo a las Fuerzas Armadas rusas: "Camaradas soldados y marineros, suboficiales, oficiales, almirantes y generales: todo el país les mira, todo el país está orgulloso de ustedes y tiene esperanzas".

Zelenski reúne apoyos en Londres

El presidente de Ucrania se reunirá este domingo 7 de junio en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, según ha informado el Elíseo. El encuentro busca reforzar la coordinación entre aliados europeos en el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia en un momento de estancamiento del conflicto.

Según la Presidencia francesa, la cita servirá también para revisar los avances de la llamada Coalición de los Voluntarios de Ucrania y para avanzar en los trabajos orientados a una paz "justa y duradera" en el país ucraniano.