Meloni pide a los líderes de la Unión Europea un "esfuerzo extraordinario" ante la crisis energética

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reiteró este lunes a sus homólogos de la Unión Europea (UE) la necesidad de realizar un "esfuerzo extraordinario, tanto a nivel nacional como europeo", para contrarrestar los efectos a corto y medio plazo de la crisis energética que atraviesa el continente.

Durante una videoconferencia del grupo informal de trabajo sobre competitividad europea, Meloni agradeció a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haber proporcionado una "primera respuesta concreta" a la carta enviada por Italia el pasado 17 de mayo, según informó el Ejecutivo italiano en una nota.

En dicha misiva, Italia planteaba la posibilidad de destinar hasta el 0,6% de su PIB en tres años a inversiones y medidas extraordinarias en el ámbito energético, todo ello en el marco de la ya prevista cláusula nacional de salvaguardia (NEC).

"La primera ministra se detuvo finalmente en la necesidad de que la prevista propuesta de revisión de la Directiva ETS, esperada para antes del próximo julio, se centre en la mitigación de su impacto en los precios de la energía, en la reducción de la volatilidad de las tarifas y en la eliminación de los efectos asimétricos en los Estados miembros", concluye el comunicado del Gobierno italiano.

En este sentido, Meloni insistió ante el resto de líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro belga, Bart De Wever, y representantes de España, la necesidad de realizar un "esfuerzo extraordinario, tanto a nivel nacional como europeo", para contrarrestar los efectos a corto y medio plazo de la crisis energética.

La reunión informal, celebrada como preparación para el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio, sirvió también para analizar los avances en simplificación administrativa y evaluar el impacto de los más recientes acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía del bloque.