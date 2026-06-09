Suspendido el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional por presunto abuso sexual

El órgano ejecutivo del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha decidido este lunes suspender al fiscal jefe, Karim Khan, por una acusación de abuso sexual que pesa sobre él desde 2024. Esta medida cautelar podría convertirse en definitiva en una próxima reunión de los 125 países miembros que aún no tiene fecha.

Según el comunicado que ha difundido el organismo, la Mesa de la Asamblea ha decidido suspender de forma inmediata a Khan y trasladar la decisión al pleno de los 125 estados miembros. No obstante, el comunicado sostiene que "no es un indicio del resultado final", ya que la resolución definitiva surgirá de una reunión extraordinaria de la Asamblea en la que todos los miembros deberán decidir el futuro de Khan.

"Base fáctica"

La evaluación de la Mesa, que componen 21 miembros, se basó en un informe que había elaborado la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS, por sus siglas en inglés). Las pruebas que se recopilaron durante la investigación son, hasta el momento, confidenciales. Con todo, el origen de la situación que afecta al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional se remonta a 2024, cuando una abogada que trabajaba directamente bajo su supervisión denunció que Khan había abusado sexualmente de ella.

Dos compañeros de la denunciante trasladaron las acusaciones a la dirección del Tribunal, lo que impulsó el mecanismo interno de supervisión a abrir una investigación. Varios meses más tarde, la OIOS asumió la investigación y elaboró dicho informe. Aun así, según ha adelantado Reuters, desde la ONU señalan que hay "una base fáctica" sobre los hechos que pesan sobre Khan. Por otro lado, un panel independiente consideró que las pruebas disponibles no permitían acreditar la conducta ilegal.

Ambas conclusiones han producido en el seno de la ONU un enfrentamiento entre los miembros, pues algunos defendían que el caso debía cerrarse y otros sostenían que el informe no permitía archivar el caso sin una respuesta contundente. Desde la ONU apuntan que la reunión extraordinaria en la que se dirimirá el futuro de Khan ocurrirá "lo antes posible".

Por su parte, Karim Khan, que está apartado de sus funciones desde mayo de 2025, ha denunciado que se trata de una campaña destinada a expulsarlo del cargo debido a sus decisiones judiciales. Entre estas resoluciones destaca la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra.