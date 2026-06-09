Mientras el Reino Unido aún no se ha recuperado del escándalo policial y político que provocó el asesinato de Henry Nowak, un nuevo episodio de violencia interracial ha puesto en alerta a las autoridades. Las autoridades han detenido a un individuo de origen sudanés tras protagonizar un intento de decapitación en Kinnaird Avenue, en la capital norirlandesa de Belfast. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agresor inmoviliza a la víctima en el suelo y le asesta múltiples puñaladas dirigidas a la cara y el cuello. Mientras algunos viandantes gritaban y grababan la escena, otros intervinieron para detener la agresión al ver que la Policía no iba a llegar a tiempo.

De nuevo, otro crimen grabado en vídeo en el que la víctima es blanca y el victimario no. Si en el caso de Henry Nowak el asesino era un ciudadano británico de religión sij, en este caso se trata de un sudanés que voló a París en 2023 desde su país y llegó a Belfast vía Dublín. Pidió asilo y le fue concedida la estancia en el país. En un ambiente enrarecido por el caso Henry Nowak, las autoridades británicas temen que las manifestaciones de repulsa programadas se conviertan en disturbios.

The horrific attack in Belfast last night is sickening. I have absolutely no tolerance for abhorrent scenes of violence like this on our streets. My thoughts are first and foremost with the victim, and I thank the first responders, including members of the public who… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 9, 2026

En esta ocasión, Keir Starmer se ha apresurado a publicar un comunicado en redes sociales condenando el ataque y prometiendo una política de tolerancia cero. Al contrario que con Henry Nowak, la Policía ha hecho su trabajo y se ha evitado el doble rasero que muchos ciudadanos consideran que existe en su país, donde un tuit de un indígena es tratado con mucha mayor dureza que la violencia cometida por un miembro de una minoría racial o religiosa, sea inmigrante o ciudadano británico. Esto ha provocado que una de las principales reivindicaciones de la llamada "extrema derecha", el partido Reform de Nigel Farage, sea reclamar igualdad ante la ley.

Las distintas autoridades de Irlanda del Norte han condenado el ataque y celebrado el valor de quienes intervinieron para impedir que el atacante pudiera culminar su crimen.