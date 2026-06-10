Caos y violencia en Belfast tras el intento de decapitación que conmociona a Irlanda del Norte

La ciudad de Belfast vuelve a mirar con preocupación a sus viejos fantasmas. La capital de Irlanda del Norte ha vivido dos jornadas de máxima tensión después del brutal intento de decapitación, cometido presuntamente por un ciudadano sudanés, que ha desencadenado una oleada de disturbios, protestas antiinmigración y ataques contra viviendas y negocios vinculados a comunidades extranjeras.

Todo comenzó la noche del lunes, cuando un hombre de unos 40 años sufrió heridas de extrema gravedad en la cabeza, el cuello y el rostro tras ser atacado con un cuchillo en una calle del norte de Belfast. La rápida intervención de varios viandantes evitó un desenlace todavía más trágico antes de la llegada de la Policía de Irlanda del Norte (PSNI). Poco después fue detenido un hombre sudanés de 30 años, acusado de intento de asesinato y otros delitos relacionados con el ataque.

Las imágenes del apuñalamiento, difundidas masivamente a través de las redes sociales, provocaron una enorme conmoción en Irlanda del Norte. La indignación derivó rápidamente en protestas que acabaron degenerando en episodios de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.

Coches incendiados y viviendas atacadas

Durante la noche del martes, centenares de manifestantes —muchos de ellos encapuchados— protagonizaron graves altercados en varios barrios de Belfast. Los disturbios incluyeron incendios de vehículos, lanzamiento de cócteles molotov, ataques contra comercios y daños en viviendas donde residen inmigrantes. Algunas familias incluso tuvieron que ser evacuadas por la policía después de que varias casas fueran incendiadas.

Graves altercados en Belfast tras el intento de asesinato con arma blanca de un inmigrante sudanés pic.twitter.com/rGfdLTimnc — Libertad Digital (@libertaddigital) June 10, 2026

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo para intentar contener los disturbios, mientras numerosos agentes fueron atacados con objetos contundentes, material pirotécnico y artefactos incendiarios. El transporte público también sufrió importantes alteraciones tras el incendio de varios vehículos.

El clima de tensión se extendió además a otros municipios de Irlanda del Norte e incluso a algunas ciudades británicas, donde comenzaron a convocarse protestas relacionadas con el debate migratorio y la gestión de los solicitantes de asilo.

La inmigración vuelve al centro del debate

El caso ha reabierto un debate especialmente sensible en el Reino Unido. Aunque la Policía ha insistido en que la investigación continúa abierta y ha descartado por el momento cualquier motivación terrorista, la nacionalidad y situación migratoria del presunto agresor han situado nuevamente la cuestión de la inmigración en el centro de la discusión política.

Diversos dirigentes políticos británicos han pedido prudencia y han reclamado que se permita actuar a la Justicia antes de extraer conclusiones generales sobre el fenómeno migratorio. Sin embargo, organizaciones y líderes comunitarios han denunciado que grupos radicales están aprovechando el suceso para fomentar mensajes xenófobos y alimentar la confrontación social.

Temor a una nueva escalada

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, condenó tanto el apuñalamiento como los ataques posteriores contra inmigrantes y calificó los disturbios como actos de "pura delincuencia" alejados de los valores de la sociedad norirlandesa. En la misma línea se expresó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien describió el ataque inicial como "repugnante" y pidió restablecer la calma cuanto antes.

Mientras tanto, la comunidad sudanesa y otros colectivos de inmigrantes viven horas de enorme incertidumbre. Numerosos comercios cerraron de forma preventiva y muchas familias optaron por permanecer en sus casas ante el temor de convertirse en objetivo de nuevas agresiones.

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue policial y no descartan nuevos incidentes en las próximas jornadas. Belfast, una ciudad que durante décadas convivió con la violencia sectaria de los Troubles, vuelve a enfrentarse al riesgo de que el miedo y la polarización ganen terreno en sus calles.