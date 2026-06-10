Meloni regula la IA e ironiza con los montajes de ella "en camisón medio desnuda en la cama"

El Gobierno de Italia ha dado luz verde este miércoles a dos decretos legislativos destinados a regular el desarrollo de la inteligencia artificial, una iniciativa que la primera ministra, Giorgia Meloni, considera fundamental para poder diferenciar la realidad de las ficciones generadas por ordenador, llegando a ironizar sobre los montajes que circulan de ella "en camisón medio desnuda en la cama". Las normativas, aprobadas en el Consejo de Ministros, disponen ahora de un periodo de 60 días para recibir el visto bueno definitivo del Parlamento, y se centran específicamente en el control de la IA dentro del sistema educativo y en las labores de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con esta decisión, sumada a la legislación que ya se aprobó el año anterior, el subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano, destacó en rueda de prensa que el país se sitúa a la vanguardia europea al convertirse en "la primera nación dotada de una disciplina normativa nacional y orgánica en materia de IA".

El primero de los textos aprobados legisla la implantación de estas herramientas en el trabajo policial, un terreno donde el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha remarcado que la tecnología resulta de gran utilidad pero "en ningún caso debe sustituir las decisiones humanas". La ley exige de este modo que cualquier aplicación en el entorno de las comisarías resulte "proporcionada y sometida a una vigilancia humana cualificada", estableciendo límites estrictos a los sistemas de reconocimiento biométrico en tiempo real. En su intervención, Piantedosi garantizó que no se va a permitir la creación de un "Gran Hermano generalizado" en los espacios públicos, puesto que se han vetado por completo aquellas bases de datos que se nutran de una recopilación "masiva" de información ciudadana. Adicionalmente, el texto incluye la puesta en marcha de programas de capacitación específicos para los agentes del orden.

Por su parte, el segundo decreto se enfoca en el terreno de la enseñanza con la meta prioritaria de "educar y formar a los jóvenes sobre los riesgos vinculados a la IA", según detalló el responsable de la cartera de Educación, Giuseppe Valditara. Esta reforma contempla la inserción explícita de contenidos sobre inteligencia artificial dentro de los planes de estudio de la educación secundaria, iniciando además la toma de contacto con la materia en etapas escolares más tempranas. Valditara resumió la iniciativa explicando que "la idea es acostumbrar a los niños al lenguaje de la IA".

Meloni, que lleva tiempo prestando especial atención al impacto tecnológico, ha expuesto sus temores ante la asamblea de la patronal Confcommercio, alertando del peligro que supone para la estabilidad democrática y la ciudadanía encontrarse en un entorno donde "es difícil distinguir qué es real". Ante este escenario, defendió con firmeza que "Es algo de lo que tenemos que hablar y que debe ser regulado". La mandataria instó a buscar un consenso internacional que fuerce a rotular de manera clara en la propia pantalla cualquier contenido generado artificialmente, utilizando su propia experiencia personal para ilustrar el problema. Planteó que el objetivo es evitar que alguien difunda un montaje "en camisón en la cama medio desnuda" cuestionando el comportamiento de la jefa del Gobierno, y que la normativa obligue a especificar "que la imagen ha sido creada con IA", unas palabras que despertaron los aplausos del público.

Finalmente, los decretos abordan los efectos de la IA en el empleo, prohibiendo taxativamente "la obligación de decisiones exclusivamente automatizadas" en procesos críticos como los despidos, las contrataciones, las sanciones o las variaciones del contrato, decisiones que, tal y como confirmó la ministra de Trabajo, Marina Calderone, no podrán ser delegadas por completo en un algoritmo informático.