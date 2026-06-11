Las impactantes imágenes que dejan los disturbios en Belfast tras el ataque de un inmigrante sudanés

4 / 12

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agresor inmoviliza a la víctima en el suelo y le asesta múltiples puñaladas dirigidas a la cara y el cuello. Mientras algunos viandantes gritaban y grababan la escena, otros intervinieron para detener la agresión al ver que la Policía no iba a llegar a tiempo. El agresor es un sudanés que voló a París en 2023 desde su país y llegó a Belfast vía Dublín. Pidió asilo y le fue concedida la estancia en el país.