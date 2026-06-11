Las impactantes imágenes que dejan los disturbios en Belfast tras el ataque de un inmigrante sudanés
La ciudad de Belfast y poblaciones vecinas de Irlanda del Norte han vivido dos noches consecutivas de disturbios protagonizados por jóvenes, en protesta por el intento de decapitación a manos de un inmigrante sudanés que está detenido.
La ciudad de Belfast y poblaciones vecinas de Irlanda del Norte vivieron este miércoles la segunda noche consecutiva de disturbios protagonizados por jóvenes, en protesta por el intento de decapitación a manos de un inmigrante sudanés que está detenido.
Según los medios británicos e irlandeses con presencia en Belfast, la Policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afueras de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la Policía. Un camión de limpieza también resultó incendiado.
Estas protestas se han desencadenado después de que un individuo de origen sudanés intentara decapitar a otro hombre en Kinnaird Avenue, en la capital norirlandesa.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agresor inmoviliza a la víctima en el suelo y le asesta múltiples puñaladas dirigidas a la cara y el cuello. Mientras algunos viandantes gritaban y grababan la escena, otros intervinieron para detener la agresión al ver que la Policía no iba a llegar a tiempo. El agresor es un sudanés que voló a París en 2023 desde su país y llegó a Belfast vía Dublín. Pidió asilo y le fue concedida la estancia en el país.
El clima de tensión se extendió además a otros municipios de Irlanda del Norte e incluso a algunas ciudades británicas, donde comenzaron a convocarse protestas relacionadas con el debate migratorio y la gestión de los solicitantes de asilo.
El portal Belfast Live asegura que la multitud que se enfrentó a la Policía trataba de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político.
Durante la noche del martes, centenares de manifestantes —muchos de ellos encapuchados— protagonizaron graves altercados en varios barrios de Belfast. Los disturbios incluyeron incendios de vehículos, lanzamiento de cócteles molotov, ataques contra comercios y daños en viviendas donde residen inmigrantes. Algunas familias incluso tuvieron que ser evacuadas por la policía después de que varias casas fueran incendiadas.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo para intentar contener los disturbios, mientras numerosos agentes fueron atacados con objetos contundentes, material pirotécnico y artefactos incendiarios. El transporte público también sufrió importantes alteraciones tras el incendio de varios vehículos.
El interior destruido de una tienda de comestibles india en la zona de Templemore tras los disturbios nocturnos. La ciudad estalló en llamas cuando los residentes salieron a las calles para protestar contra el apuñalamiento de un hombre del norte de Belfast por un refugiado sudanés.
El caso ha reabierto un debate especialmente sensible en el Reino Unido. Aunque la Policía ha insistido en que la investigación continúa abierta y ha descartado por el momento cualquier motivación terrorista, la nacionalidad y situación migratoria del presunto agresor han situado nuevamente la cuestión de la inmigración en el centro de la discusión política.
Diversos dirigentes políticos británicos han pedido prudencia y han reclamado que se permita actuar a la Justicia antes de extraer conclusiones generales sobre el fenómeno migratorio. Sin embargo, organizaciones y líderes comunitarios han denunciado que grupos radicales están aprovechando el suceso para fomentar mensajes xenófobos y alimentar la confrontación social.
La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, condenó tanto el apuñalamiento como los ataques posteriores contra inmigrantes y calificó los disturbios como actos de "pura delincuencia" alejados de los valores de la sociedad norirlandesa. En la misma línea se expresó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien describió el ataque inicial como "repugnante" y pidió restablecer la calma cuanto antes.