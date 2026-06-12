Detenidas 19 personas por los disturbios en Belfast y poblaciones cercanas

La Policía de Irlanda del Norte ha detenido a 19 personas, entre ellas un menor de 16 años, en relación con los disturbios registrados esta semana en Belfast y otras localidades de la provincia, como Derry. Los arrestados ya han sido imputados y han comparecido ante los tribunales, según ha informado el subcomisario Ryan Henderson.

Los altercados comenzaron después de que se difundieran imágenes del apuñalamiento de un hombre en Belfast presuntamente a manos de un ciudadano sudanés. La víctima se recupera de las heridas sufridas, aunque ha perdido un ojo como consecuencia de la agresión.

Las protestas derivaron en episodios de violencia protagonizados por centenares de jóvenes vestidos de negro y con el rostro cubierto. Los incidentes se prolongaron durante las noches del martes y del miércoles y dejaron un balance de doce agentes de Policía heridos.

Según Henderson, la noche del jueves fue "mucho más tranquila" que las anteriores, tras varios días de disturbios que las autoridades consideran los más graves registrados en la provincia en años. La Policía mantiene desplegados efectivos para continuar con la investigación e identificar a otras personas que participaron en los altercados.

Ataques a viviendas, vehículos y patrullas policiales

El subcomisario ha detallado algunos de los hechos que han motivado los arrestos practicados hasta ahora. Entre ellos figuran daños deliberados a vehículos en la zona de Taughmonagh, en el sur de Belfast, y un ataque incendiario contra una vivienda en Shore Road, al norte de la ciudad.

También se investigan lanzamientos de piedras contra una patrulla policial en Newtownabbey y la realización de grafitis en distintas áreas del este de Belfast. Las fuerzas de seguridad han señalado que continúan trabajando "día y noche" para recopilar pruebas y localizar a otros posibles implicados.

Acusado de intento de asesinato

El presunto autor del apuñalamiento, Hadi Alodid, de 30 años, compareció el miércoles ante un tribunal, donde fue acusado formalmente de intento de asesinato. Posteriormente se conoció que había llegado al Reino Unido en febrero de 2023 procedente de Irlanda y que disponía de estatuto de refugiado político con vigencia hasta 2028.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la agresión y sobre los disturbios posteriores registrados en diferentes puntos de Irlanda del Norte.