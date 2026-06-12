La Justicia da la razón a la niña escocesa del hacha y condena a sus agresores

El Tribunal del Sheriff de Dundee ha declarado culpable a Ilia Belov, un inmigrante búlgaro de 22 años, por agredir a una menor de 12 años y mostrar un comportamiento amenazante hacia un grupo de cuatro niñas de entre 12 y 14 años en el barrio de Lochee en Dundee. Asimismo, su hermana, Nadjedzha Belova, de 20 años, se declaró previamente culpable de asaltar a otra menor de 13 años durante el mismo altercado. La resolución judicial pone fin a un controvertido caso que conmocionó a la opinión pública internacional y que se originó en agosto de 2025.

El suceso adquirió una enorme trascendencia mediática tras la difusión de una grabación en las redes sociales. La menor de 12 años fue arrestada por la Policía tras enfrentarse a Belov provista de un cuchillo y un hacha con el objetivo de proteger a su hermana y a una amiga. Su caso fue referido al organismo escocés de protección de menores, aunque debido a su edad no se ha hecho público el dictamen del mismo ni si la niña tuvo algún castigo.

⚠️This is absolutely HORRIFIC ⚠️ "DON'T F**KING TOUCH US" Little girls scream at a migrant recording them before brandishing an AXE and a KNIFE to warn him off What is happening to our country? pic.twitter.com/b7WyTtBkdM — Basil the Great (@BasilTheGreat) August 24, 2025

El vídeo del incidente se viralizó rápidamente, convirtiendo a la joven en protagonista de memes y en un símbolo de resistencia para figuras de internet como Elon Musk. El incidente fue uno más de los que señalaron la profunda separación entre las élites políticas, mediáticas y policiales del Reino Unido y sus habitantes en cuestiones como inmigración, legítima defensa y seguridad ciudadana, que los casos de Henry Nowak y Belfast han vuelto a poner de manifiesto.

Juicio a los acosadores

Durante el juicio se ha visto desmontada por completo la versión que en un principio los acosadores ofrecieron a las autoridades, que llegaron a calificar la reacción de las menores de hostilidad injustificada. Tal y como ha explicado la BBC, la investigación ha probado que el verdadero detonante de la disputa fue el acoso sexual ejercido por Belov, quien se dirigió al grupo de niñas con comentarios de índole sexual: "Ven aquí, sexy, te enseñaré cómo pasarlo bien".

Tras la reacción de indignación de las menores ante el acoso, el agresor persiguió al grupo de niñas y telefoneó a su hermana, quien al llegar arremetió físicamente contra una de las amigas de la víctima. En mitad de la reyerta, Belov empujó violentamente a la menor de 12 años, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza contra una barandilla metálica. Fue tras sufrir esta agresión física cuando la joven se levantó y extrajo las armas blancas que llevaba ocultas para forzar al atacante a alejarse.

El juez del caso, Timothy Niven-Smith, rechazó de forma categórica el argumento de defensa propia alegado por Belov, calificando su testimonio de "nada convincente e interesado", y dictaminó que la conducta del adulto fue el origen indiscutible de toda la escalada de violencia. Por su parte, la Jefatura de la Policía de Escocia ha tenido que admitir de forma pública que la información que difundió inicialmente tras el suceso no reflejaba con total fidelidad la realidad de lo acontecido. Los dos hermanos búlgaros conocerán su sentencia el próximo 5 de agosto.