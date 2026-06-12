Zelenski firma la ley que elimina al ruso de las lenguas protegidas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado una ley que elimina el ruso de la lista de lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado del Consejo de Europa adoptado en 1992 para la protección de idiomas minoritarios sin estatus oficial en los Estados miembros.

La norma, aprobada previamente por el Parlamento ucraniano a principios de diciembre de 2025, modifica la aplicación del tratado en el país y redefine qué idiomas quedan amparados por sus disposiciones.

Cambio en la aplicación del tratado europeo

El texto establece que en Ucrania la Carta se aplicará a lenguas como el bielorruso, búlgaro, gagaúzo, tártaro crimeo, griego moderno, alemán, polaco, rumano, eslovaco, húngaro, checo y hebreo, entre otros. Con esta modificación, el ruso queda excluido del listado de lenguas protegidas dentro del marco de este acuerdo internacional.

El presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, ha defendido la decisión, afirmando que Ucrania "defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios de los que ha abusado durante años".

Stefanchuk ha asegurado que es "una decisión justa y ejemplar", añadiendo que el idioma del "Estado agresor" no debe beneficiarse de herramientas diseñadas para la protección de lenguas minoritarias o de comunidades nacionales.