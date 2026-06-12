Zelenski sube el sueldo militar y facilita el alistamiento extranjero

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado un paquete de medidas destinado a mejorar las condiciones salariales y laborales de las Fuerzas Armadas, con incrementos retributivos especialmente dirigidos a los soldados desplegados en primera línea del frente y nuevas iniciativas para atraer voluntarios extranjeros.

El mandatario ha explicado que ha mantenido reuniones con miembros del Gobierno y altos mandos militares para diseñar un plan orientado a reforzar la estabilidad económica de los efectivos y adaptar la estructura del Ejército a las necesidades de los próximos años.

Zelenski ha destacado que existen recursos suficientes para aumentar las remuneraciones de los militares. Según ha detallado, los efectivos destinados en tareas de retaguardia percibirán un mínimo de 30.000 grivnas mensuales —unos 580 euros—, mientras que los combatientes desplegados en primera línea podrán alcanzar hasta 300.000 grivnas al mes —unos 5.800 euros—.

El presidente ucraniano ha señalado que la retribución estará vinculada al nivel de actividad operativa y al número de misiones de combate realizadas: "Cuantas más misiones de combate, mayor será el nivel de salario. Habrá nuevos contratos, significativamente más fuertes, para la infantería", ha afirmado.

Cambios en los contratos y promoción profesional

El plan presentado por el Gobierno contempla también modificaciones en los contratos de servicio. Según ha explicado el presidente, se introducirán modalidades con una duración de 10, 14 o 24 meses, acompañadas de "plazos garantizados y aplazamientos reales".

Asimismo, se incrementarán las compensaciones para los mandos de combate con el objetivo de mantener la experiencia acumulada dentro de las Fuerzas Armadas. Las medidas incluyen además una simplificación de los procedimientos para solicitar traslados y un refuerzo de las oportunidades de promoción interna y ascenso profesional.

Más oportunidades para voluntarios extranjeros

Zelenski ha avanzado igualmente que el Gobierno pondrá en marcha mecanismos para facilitar la incorporación de ciudadanos extranjeros a las filas ucranianas. El presidente ha agradecido la participación de los voluntarios internacionales que han combatido junto al Ejército ucraniano desde el inicio de la guerra, "entendiendo que esto concierne a la libertad de muchos otros pueblos".

Por otro lado, ha señalado: "He dado instrucciones para abrir muchas más oportunidades para atraer voluntarios extranjeros al Ejército ucraniano", sin ofrecer más detalles sobre las futuras medidas.

Dificultad en el reclutamiento

La captación de efectivos continúa siendo uno de los principales desafíos para Ucrania. Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, se estima que unos dos millones de ucranianos han logrado evitar el reclutamiento.

Las autoridades han impulsado diversas iniciativas para aumentar el número de voluntarios en un contexto marcado por el creciente descontento social y por los intentos de numerosos ciudadanos de evitar el servicio militar.

Entre las medidas planteadas durante los últimos años figuran propuestas para favorecer el regreso de ciudadanos ucranianos residentes en el extranjero y programas de reclutamiento entre la población penitenciaria a cambio de determinados beneficios.

Recientemente, el propio Gobierno ucraniano reconoció la existencia de casos de "trato inhumano" durante procesos de movilización forzosa, después de la difusión de vídeos en redes sociales en los que se observaba el traslado de ciudadanos en edad militar a centros de formación contra su voluntad.