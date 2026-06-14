Reino Unido prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

El Gobierno británico anunciará este lunes nuevas restricciones al acceso de los menores a las redes sociales, una medida que afectará a los menores de 16 años y que también limitará la interacción con desconocidos a través de los chats integrados en videojuegos.

Según informan varios medios británicos y recoge EFE, el Ejecutivo del primer ministro, Keir Starmer, pretende endurecer el control sobre la actividad digital de los jóvenes con una normativa que irá más allá de la aprobada en Australia, país pionero en la implantación de restricciones al uso de redes sociales por parte de menores.

Entre las novedades previstas figura la implantación de mecanismos técnicos que impedirían a los menores de 18 años utilizar las redes sociales a partir de las 20:30 horas. Los detalles concretos sobre la aplicación de estas limitaciones serán presentados oficialmente este lunes.

Más allá de Australia

Las restricciones alcanzarían a las principales plataformas digitales utilizadas por adolescentes y jóvenes. En principio, la lista coincide con la aplicada en Australia e incluye TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Por el contrario, WhatsApp quedaría fuera de las medidas previstas. El Gobierno británico considera que la aplicación de mensajería mantiene un valor educativo que justifica un tratamiento diferente respecto al resto de servicios afectados.

El Ejecutivo de Starmer ha defendido la iniciativa alegando un amplio respaldo ciudadano. Según aseguró este domingo, una consulta realizada por internet durante las dos últimas semanas refleja que nueve de cada diez participantes apoyan la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

Las autoridades británicas darán a conocer este lunes el contenido completo de la prohibición, así como las medidas técnicas previstas para aplicar las nuevas limitaciones.