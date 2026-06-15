La Eurocámara inicia el proceso para levantar la inmunidad de Alvise por presunto acoso a dos eurodiputados

El Parlamento Europeo ha puesto en marcha el procedimiento para estudiar la retirada de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), a petición del Tribunal Supremo español, que solicita poder investigarle por un presunto caso de acoso a dos excompañeros de candidatura.

El anuncio lo ha realizado este lunes la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia). Con este paso se activa formalmente el mecanismo interno de la institución para analizar el suplicatorio remitido por las autoridades españolas.

Un nuevo suplicatorio en tramitación

La solicitud trasladada por el Tribunal Supremo constituye el tercer suplicatorio que recibe el Parlamento Europeo relativo a Luis Pérez. El procedimiento abre la posibilidad de que la Cámara autorice o rechace que el eurodiputado sea investigado judicialmente en España.

Según el funcionamiento habitual de la Eurocámara, los expedientes de este tipo suelen prolongarse una media de seis meses, aunque no existe un plazo cerrado establecido en la normativa parlamentaria.

El caso: mensajes y presunto acoso

La petición del Tribunal Supremo se centra en unas declaraciones realizadas por Alvise en un podcast, en las que, según la información remitida, habría animado a sus seguidores a señalar y acosar a dos eurodiputados de su antigua candidatura, Diego Solier y Nora Junco.

Ambos fueron integrantes de la lista de SALF en las elecciones europeas y actualmente figuran como eurodiputados independientes dentro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, según consta en la información parlamentaria.

Las autoridades judiciales españolas investigan si esos hechos pueden encajar en un supuesto delito de acoso vinculado a las manifestaciones difundidas en ese contenido audiovisual.

El papel de la Comisión de Asuntos Jurídicos

Una vez activado el procedimiento, el expediente será remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), órgano encargado de analizar las solicitudes de suplicatorio.

Durante su examen, la comisión puede recabar documentación adicional o solicitar explicaciones tanto a las autoridades remitentes como al propio eurodiputado afectado. Además, el diputado tiene derecho a ser escuchado y a presentar pruebas o alegaciones por escrito.

El resultado del análisis se plasmará en una recomendación, que se elaborará a puerta cerrada y se someterá posteriormente a votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Será la Cámara en su conjunto la que decida si levanta o mantiene la inmunidad.

Antecedentes de otros suplicatorios

El Parlamento Europeo ya ha aprobado anteriormente otras dos solicitudes de suplicatorio relacionadas con el mismo eurodiputado.

La primera se aprobó en abril y está vinculada al presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. La segunda fue respaldada en mayo y se refiere a una investigación por presunta financiación ilegal de su formación política.

El Tribunal Supremo mantiene abiertas varias investigaciones adicionales sobre Luis Pérez, además de las ya mencionadas. Entre ellas figuran presuntas amenazas al alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, así como la difusión de una supuesta PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.