Un ataque masivo ruso en Kiev deja al menos cuatro muertos y fuego en una emblemática catedral

Al menos cuatro personas murieron en la madrugada del domingo al lunes en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador militar de la región capitalina, Timur Tkachenko.

Además de los fallecidos, Tkachenko dio un balance provisional que se elevaba a 23 heridos, según dijo el propio gobernador.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos.

Catedral

El ataque lanzado por las fuerzas del Kremlin provocó un incendio en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

https://x.com/ukr_token/status/2066314218412929039?s=46

"Desde la Horda (de invasores procedentes de Mongolia) en el siglo XIII a los nazis y los bolcheviques en el siglo XX, los monasterios sagrados de Kiev han sufrido numerosos ataques bárbaros. Ahora nos enfrentamos a los terroristas rusos, que ya han superado a ISIS en sus crímenes contra el legado cultural", escribió en la red social X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.