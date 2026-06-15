Un ataque masivo ruso en Kiev deja al menos nueve muertos y fuego en una emblemática catedral

Al menos nueve personas murieron en la madrugada del domingo al lunes en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kiev. Cuatro civiles han muerto en Kiev y cinco trabajadores de los servicios de emergencias han perdido la vida en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania. Además, resultaron dañadas varias cúpulas de una de las catedrales históricas más importantes de la capital ucraniana, según dijo el presidente Volodímir Zelenski.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos.

Zelenski denunció que el ejército ruso atacó una infraestructura industrial que volvió a ser golpeada por segunda vez minutos después cuando los equipos de rescate trabajaban en el lugar del impacto.

El presidente ucraniano dijo además que las fuerzas rusas atacaron una estación de tren, una institución educativa y varias empresas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania.

Catedral

El ataque lanzado por las fuerzas del Kremlin provocó un incendio en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

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"Desde la Horda (de invasores procedentes de Mongolia) en el siglo XIII a los nazis y los bolcheviques en el siglo XX, los monasterios sagrados de Kiev han sufrido numerosos ataques bárbaros. Ahora nos enfrentamos a los terroristas rusos, que ya han superado a ISIS en sus crímenes contra el legado cultural", escribió en la red social X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

El presidente ucraniano dijo del ataque a la catedral de la Dormición es "uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha".