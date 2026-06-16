Detenida una doctora en Polonia tras hallar 34 fetos humanos enterrados en su jardín

Una doctora de 57 años ha sido detenida en Polonia después de que las autoridades localizaran 34 fetos humanos enterrados en el jardín de una vivienda de su propiedad en la localidad de Lutoryz, en el sureste del país. La investigación trata ahora de esclarecer cómo obtuvo los restos y cuál era su finalidad, mientras la acusada permanece en prisión preventiva.

La médica no cuenta con antecedentes penales y, por el momento, los investigadores no han encontrado indicios que vinculen el hallazgo con abortos ilegales. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el origen de los fetos y las circunstancias en las que fueron enterrados.

Las pesquisas se iniciaron la semana pasada después de que los fiscales recibieran un aviso sobre el descubrimiento de residuos médicos durante unas obras realizadas en la antigua vivienda de la doctora. A raíz de esta información, las autoridades organizaron un amplio dispositivo de búsqueda en la zona. En la operación participaron decenas de agentes de policía, perros y equipos de detección. Durante el registro de la propiedad, los investigadores localizaron al menos 34 fetos humanos enterrados en el jardín, además de otros residuos de carácter médico. El hallazgo motivó la apertura de una investigación judicial y la posterior detención de la propietaria de la vivienda.

Posibles experimentos

La acusada está siendo investigada por varios delitos relacionados con la gestión y tratamiento de restos humanos y materiales sanitarios. Entre los cargos que estudia la Fiscalía figuran la profanación de cadáveres, la gestión inadecuada de residuos médicos y el abandono de materiales peligrosos en un lugar no autorizado. Además, los investigadores sostienen que existen sospechas de que los fetos pudieron haber sido utilizados para realizar experimentos, una circunstancia que forma parte de las diligencias abiertas.

De confirmarse los hechos investigados, la doctora podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de prisión, según la legislación polaca. Tras conocer las acusaciones formuladas en su contra, la médica no se declaró culpable de los delitos que se le atribuyen. No obstante, sí reconoció que fue ella quien trasladó y enterró los fetos hallados en la propiedad.

La doctora también admitió haber depositado en la finca otros residuos médicos encontrados durante la inspección. Los investigadores continúan recopilando pruebas y documentación para determinar la procedencia de todos los restos localizados y establecer si se incumplieron las normas sanitarias y penales vigentes.