El grotesco show de Montero: le canta el 'happy birthday' a Trump en un Parlamento Europeo casi vacío

Irene Montero le ha cantado el feliz cumpleaños a Donald Trump en el Parlamento Europeo. Lo llamativo del suceso era, según parece, señalar la inacción de la Unión Europea frente a la guerra de Irán y la ofensiva de Israel en Líbano, pero el "Happy birthday to Trump" de Montero en un hemiciclo prácticamente vacío y con la vicepresidenta de la Comisión Europea Kaja Kallas sin prestar atención tenía más que ver con el esperpento valleinclanesco que con la reivindicación política.

Los tímidos aplausos han demostrado la irrelevancia de un discurso y de una fuerza que se bate en retirada. "¿Qué ha hecho Europa?", se pregunta Irene Montero. "Porque Irán está celebrando que ha ganado y Donald Trump que no puede celebrar que ha ganado celebra su ochenta cumpleaños montándose su imperio romano poniendo a sus gladiadores a romperse la cara, como se la han roto a Topuria", ha dicho.

Happy Birthay to Trump. pic.twitter.com/kaFpbeetyQ — Irene Montero (@IreneMontero) June 16, 2026

También ha llamado a Trump "Mr. Genocide", y ha acusado a la Unión Europea de no hacer nada frente a los conflictos. Se ha preguntado: "¿Hemos roto relaciones con Israel?, ¿hemos parado la ocupación del Líbano? No".

Resulta llamativo que lanzara su discurso tan categórico ante un hemiciclo desinteresado. Particularmente, Kaja Kallas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, disfrutaba de un café, tal y como puede verse en la señal del Parlamento Europeo. "¿Qué celebra usted, señora Kallas?", le ha preguntado mientras la propia Kallas se hallaba imbuida en sus documentos. Ha sido entonces cuando Montero ha añadido: "Vamos a cantarle". Lo demás, ya forma parte de la historia musical del parlamentarismo europeo. Y es que Montero tampoco ha renunciado a la teatralidad al concluir su discurso, pues ha dejado el estrado con una solemnidad que contrasta con la canción.