Keir Starmer anuncia que la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años entrará en vigor en primavera de 2027

La prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en el Reino Unido es una realidad. El primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que la medida entrará en vigor a partir de la primavera de 2027. Al mismo tiempo, Starmer ha confirmado que esta se basa en la vigente en Australia desde diciembre de 2025.

Según la web oficial del Gobierno británico, "el Gobierno planea usar el mismo modelo sobre la prohibición de las redes sociales que en Australia". Entre las plataformas que incluirá se hallan Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero afirman que "no tenemos intención de incluir servicios de mensajería como WhatsApp o Signal".

La base de esta normativa, según el Ejecutivo, es "devolverle la infancia a los niños". Por su parte, Keir Starmer ha explicado que "los padres quieren mantener a sus hijos seguros y felices, pero el mundo digital lo hace más complicado que nunca". Sobre las restricciones que planteará ha advertido que "vamos a ir más lejos que ningún otro país en el mundo en cuanto a la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años y estableceremos las protecciones más amplias para devolverles a los niños la infancia".

De los chatbots románticos a los toques de queda

Esta legislación no incluirá exclusivamente las redes sociales, también contemplará las IA "denominadas compañeros románticos", que simulan relaciones sexuales o sentimentales. Al respecto, la edad mínima para acceder a ellas será de 18 años.

Resulta llamativo que el comunicado también adelanta que habrá un toque de queda nocturno y límites para lo que se conoce como scroll infinito para los menores de 18 años; es decir, deslizar continuamente el dedo a través de un contenido inespecífico en el teléfono. En ese sentido, han apuntado que habrá más detalles a partir del próximo mes de julio.