Matan a tiros en Polonia a un caricaturista crítico con Putin

La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación por la muerte este lunes a tiros del ciudadano ruso Semion Skrepetski, sobrenombre de un caricaturista conocido por su activismo crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Skrepetski fue asesinado cuando salía de su casa en Biala Podlaska, al este de Polonia. Su cuerpo presentaba cinco orificios de entrada y dos de salida, en la parte superior del tórax y la cabeza.

"Si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor", ha afirmado un portavoz policial a la cadena polaca TVN24.

Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos cerca del consulado de Bielorrusia en Biala Podlaska por su presunta relación con los hechos. "Se está investigando la implicación de estos dos hombres y su relación con este incidente", ha informado Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Lublin, en declaraciones recogidas por la agencia polaca PAP.

La víctima, un artista conocido por su oposición a Putin, llevaba desde 2021 viviendo en Polonia. Sus caricaturas atacaban la corrupción y el autoritarismo del círculo de Putin. "Realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas a las acciones y decisiones actuales de las autoridades rusas", ha señalado el portavoz de la Fiscalía.

Recientemente había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, capital de Alemania, centrados en llamar la atención de la opinión pública occidental sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.