Un tribunal de apelaciones de Reino Unido ha fallado este lunes a favor del Gobierno liderado por el primer ministro Keir Starmer, catalogando la prohibición de la organización Palestine Action como una medida "justificada" y "proporcionada".

Los cinco magistrados han revocado un fallo de un tribunal inferior que declaraba ilegal la prohibición impulsada por el Ministerio del Interior contra Palestine Action en virtud de la Ley Antiterrorista del año 2000. Más de 700 personas han sido acusadas bajo esta legislación, que contempla penas de prisión, y cuyos casos estaban suspendidos a la espera de esta resolución.

La jefa de la Judicatura en Inglaterra y Gales, Sue Carr, ha señalado durante la lectura del fallo que es "un error fundamental" ignorar que este grupo "promueve abiertamente la violencia ilegal equivalente al terrorismo". Según la magistrada, la organización no tiene nada que ver con un grupo de desobediencia civil. "Es una organización que opera con células secretas para evitar la detección y el enjuiciamiento de quienes utilizan la violencia para destruir propiedades y causar lesiones", ha argumentado Carr. Su objetivo, ha añadido, era paralizar negocios legales en territorio británico, como empresas de infraestructura y defensa que apoyan a Ucrania, a la OTAN y al sector militar nacional.

Entre los motivos para sostener el fallo, la corte alega el pánico generado entre los trabajadores de las empresas de seguridad, quienes temían por su integridad física ante la posibilidad de que los radicales lanzasen artefactos pirotécnicos y bombas de humo contra sus lugares de trabajo. Destacan los continuos asaltos contra instalaciones de la empresa de defensa israelí Elbit, una de las cuales se saldó con daños por encima del millón de libras y una agente de policía a la que rompieron la columna vertebral. Los criminales fueron condenados a penas de hasta ocho años de prisión.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha celebrado que el tribunal confirme que Palestine Action ha perpetrado actos de terrorismo y ha promovido el uso de la violencia. La titular de la cartera ha trazado una clara línea divisoria: "Existe una diferencia entre apoyar a Palestina y apoyar a un grupo terrorista ilegalizado". Sus acciones, ha recalcado, no son compatibles con los valores democráticos ni con el Estado de Derecho.

Pese a la claridad de los tribunales británicos y la constatación del uso de la violencia, la decisión ha provocado el rechazo de la organización Amnistía Internacional, que ha criticado lo que considera una criminalización de la protesta, pero no ha movido un dedo con las miles de condenas por mensajes en redes sociales. La ONG defiende que los daños a la propiedad no deberían ser tratados como terrorismo, obviando la campaña de intimidación denunciada por los jueces.

En una línea argumental similar, el grupo terrorista Hamás ha criticado el fallo judicial asegurando que responde a la presión de supuestos grupos sionistas. En un comunicado, los terroristas que perpetraron la masacre del 7 de octubre han calificado la sentencia de "intento desesperado por silenciar las voces" que condenan la legítima defensa de Israel, demostrando una vez más la sintonía entre los intereses de la banda armada y las acciones de sabotaje en Europa, por no hablar de la actuación de organizaciones de "derechos humanos" como Amnistía, indistinguible de cualquier ONG de extrema izquierda.