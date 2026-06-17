Acusan a Keir Starmer de inacción ante las bandas que violaron a 250.000 niñas "infieles"

La publicación de la investigación independiente The Rape Gang Inquiry Report, promovida por el diputado británico Rupert Lowe, ha desatado una enorme conmoción en la opinión pública británica. El documento, que consta de 219 páginas con testimonios y datos recopilados durante años, expone lo que califica como uno de los mayores crímenes institucionales de la historia del país. Las conclusiones revelan que la explotación sexual de menores no consistió en fallos aislados del sistema, sino en un patrón coordinado a escala nacional que se repitió sistemáticamente en más de un centenar de localidades.

Los datos aportados en la investigación describen un escenario devastador. Se calcula que al menos 250.000 niñas de raza blanca, la gran mayoría en situaciones de especial vulnerabilidad, fueron víctimas de violaciones grupales, torturas físicas y psicológicas, embarazos forzados e incluso conversiones al Islam bajo coacción. El origen de los agresores resulta indiscutible a tenor de los registros judiciales analizados en el informe: el 87% de los condenados por estos delitos de explotación sexual grupal presentaban nombres de origen musulmán, siendo en su inmensa mayoría de nacionalidad o ascendencia pakistaní; según el testimonio de Taj Hargey, imán de la Congregación Islámica de Oxford, la cifra era de alrededor del 95%.

El núcleo de la denuncia se dirige contra la negligencia institucional masiva y prolongada. Durante décadas, los cuerpos policiales, los centros escolares, los trabajadores sociales y los servicios médicos del Servicio de Salud Pública del Reino Unido ignoraron las denuncias de las menores y de sus familias. El informe revela que el pánico a ser acusados de racismo o de islamofobia por el aparato multiculturalista paralizó a las autoridades, que prefirieron dar la espalda a las víctimas e incluso criminalizarlas antes que enfrentarse a los delincuentes, garantizando así una impunidad de estas redes criminales que se ha prolongado durante más de medio siglo.

Asimismo, los autores de la investigación subrayan que la justificación ideológica y religiosa desempeñó un papel fundamental en la comisión de estos abusos. Los agresores, de origen musulmán, se referían habitualmente a sus víctimas no creyentes bajo términos despectivos como "basura blanca" o "kuffar" (infieles), un sesgo que facilitó que fueran tratadas como propiedad de la que disponer. En numerosos casos documentados, las jóvenes eran sometidas a matrimonios forzados bajo ritos islámicos no oficiales e incluso traficadas a Oriente Medio, un trágico desenlace facilitado por la desprotección del Estado británico.

El informe también acusa a varios políticos con nombres y apellidos por su inacción, en algunos casos rayana con la complicidad. A Keir Starmer, jefe de la Fiscalía durante algunos de los años clave del escándalo, se le acusa de haber limitado su actuación al envío de 13.000 cartas de advertencia a sospechosos de participar en las bandas. Tampoco se libra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien acusan de insistir públicamente en que en su ciudad no actuaban las bandas paquistaníes pese a haber leído informes policiales que lo contradecían.

La elaboración del informe ha sido liderada por el diputado Rupert Lowe, que fue elegido por el partido Reform de Nigel Farage y expulsado tras acusaciones de acoso a sus dirigentes. El verano pasado fundó Restore Britain, un partido a la derecha de Reform, apoyado por Elon Musk y Tommy Robinson, entre otros. A pesar de sus escasos apoyos, esta formación puede ser clave para que los rivales políticos de Farage logren triunfar en algunas circunscripciones como Makerfield, que celebra elecciones este mismo miércoles y podría darle un puesto en el parlamento al alcalde de Manchester, Andy Burnham, desde el que podría liderar una rebelión interna de los laboristas contra Starmer.