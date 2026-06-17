El Parlamento Europeo avala los centros de deportación para inmigrantes ilegales

El Parlamento Europeo ha dado este miércoles su aprobación a la reforma del sistema de retornos de inmigrantes ilegales. El cambio endurece la política migratoria común y crea un marco legal para establecer los centros de deportación en países extracomunitarios.

La votación salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.. La iniciativa, sin embargo, debe recibir la adopción formal del Consejo de la Unión Europea para entrar en vigor. La nueva normativa sustituirá la directiva de retorno vigente desde hace casi 20 años y busca reforzar la capacidad de los Estados miembros para ejecutar expulsiones de inmigrantes con solicitud de asilo rechazada.

Centros de deportación

Uno de los principales cambios es la posibilidad de que los Estados miembros o la propia Unión Europea puedan negociar acuerdos con países extracomunitarios para instalar centros de deportación bajo la jurisdicción de esos países. Estos centros servirán para acoger inmigrantes que hayan llegado al territorio de la UE y hayan visto rechazada su petición de asilo y estén pendientes de ser devueltos a sus países de origen.

Con todo, el cambio consigue encajar esta clase de pactos en el marco legal comunitario. La reforma, así, consolida un modelo que ya se ha impulsado en algunos gobiernos, como el acuerdo en el que Italia ha trasladado determinadas gestiones migratorias a Albania, tras decretar un estado de emergencia de seis meses en Italia por la avalancha de inmigrantes ilegales.

La aprobación del reglamento llega un día después de que los países de la UE acordaran las bases presupuestarias que podrían financiar este tipo de proyectos con fondos europeos. Los Veintisiete han pactado recurrir al instrumento de acción de la Unión Europea, llamado Global Europe, para combatir la inmigración ilegal.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su rechazo. El eurodiputado socialista y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar ha criticado la iniciativa. "Este reglamento ignora Derechos Fundamentales como la dignidad humana, la libertad, el derecho de asilo y la tutela judicial efectiva, además de plantear serias dudas de compatibilidad con el Derecho internacional", ha dicho.

El nuevo reglamento permitirá mantener retenido a un migrante hasta 24 meses mientras se tramita su expediente de retorno. Además, se contempla una posible ampliación de seis meses adicionales cuando exista falta de colaboración por parte de la persona afectada o las autoridades consideren que hay riesgo de fuga.

Estas disposiciones podrán aplicarse igualmente a menores extranjeros no acompañados y a familias con hijos, aunque el texto señala que la detención deberá utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el interés superior del menor.