Shock en Alemania: una encuesta dispara aún más a AfD con la CDU y el SPD hundidos

Aún queda mucho para unas nuevas elecciones a nivel federal en Alemania, pero los sondeos hablan mes a mes del desgaste que están suponiendo para el gobierno de coalición de Friedrich Merz las medidas para tratar de sacar al país de la parálisis económica. Un nuevo sondeo elaborado por el Instituto YouGov dice que Alternativa para Alemania ganaría las elecciones, como vienen vaticinando los sondeos desde hace meses, y señala que la distancia entre la formación de Alice Weidel y la CDU sería más grande que nunca. La formación de extrema derecha lograría un 29 por ciento de los votos mientras que los conservadores que lidera Merz se situarían solo en el 20 por ciento, pulverizando su peor resultado histórico en 2021.

Para los socialistas el pronóstico también es muy malo. YouGov les sitúa en el 12 por ciento, dos puntos por detrás de Los Verdes, que obtendrían un catorce por ciento, e igualados con la extrema izquierda de Die Linke, también con un doce por ciento. Este cuarto y quizás quinto puesto supone la pérdida de cuatro puntos respecto a las elecciones de 2025, que ya supusieron una catástrofe para el partido.

Las tendencias que muestran los sondeos de YouGov son muy malas tanto para conservadores como para los socialistas, que llevan perdiendo fuerza todo 2026. Verdes, Die Linke y sobre todo AFD suben desde principios de año, algo que muestra también el resto de encuestas publicadas en las últimas semanas y que aunque no llegaban a augurar esta distancia de nueve puntos sí apuntaban a una brecha de entre cinco y siete puntos entre CDU y AFD, con la extrema derecha como ganadora en todos los sondeos.

Alguna de las más recientes encuestas era incluso más pesimista para los socialistas. Un sondeo de hace unos días elaborado por Forsa para la cadena NTV hundía un poco más al SPD con solo un once por ciento de los votos, cuatro menos que Los Verdes, con un 15 por ciento, y también igualados con Die Linke. La encuesta recogía también cómo solo un cinco por ciento de los encuestados elegiría al SPD como el partido que "mejor podía resolver los problemas de Alemania".

Las próximas federales no serán hasta 2029 pero este año hay otras citas en las urnas relevantes a nivel regional. En septiembre, se celebrarán elecciones en el land del este Sajonia-Anhalt y los últimos sondeos dan también la victoria a Alternativa para Alemania con un porcentaje del 41 por ciento de los votos, a una enorme distancia de la CDU (26 por ciento). Los socialistas solo se harían con un 7 por ciento de los votos.

Entre tanto, otros sondeos ahondan en la insatisfacción que estaría provocando entre los alemanes la todavía falta de resultados de las medidas del gobierno central. Un sondeo de la cadena pública ARD cifró solo en el 13 por ciento los alemanes satisfechos con la labor del canciller.