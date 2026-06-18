Ucrania vuela otra refinería de Moscú en una ofensiva masiva con cientos de drones

Una refinería situada en la capital de Rusia, Moscú, ha sido alcanzada este jueves por varios drones ucranianos, según las autoridades locales, que han hablado de "ataque masivo" contra la ciudad y sus alrededores y han cifrado en alrededor de 180 los aparatos no tripulados derribados en la zona.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha indicado en redes sociales que "varios drones han logrado alcanzar la Refinería de Petróleo de Moscú", antes de afirmar que los equipos de emergencia trabajan ya en el lugar, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Se han reportado daños materiales en el centro comercial Sadovod, donde no se han registrado víctimas, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha confirmado impactos en el centro comercial Belaya Dacha y en otros edificios, con una mujer herida en la localidad de Stepanovo.

Un muerto

Por su parte, el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Sliusar, ha afirmado que una mujer ha muerto en otro ataque con drones contra la localidad de Gukovo, un suceso que se ha saldado además con dos hospitalizados.

El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado 555 drones en las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Zelenski reivindica la autoría

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reivindicado la autoría del ataque y ha recalcado que "las sanciones de largo alcance han llegado de nuevo a la región de Moscú". "Por segunda vez esta semana, la refinería de Moscú ha sido alcanzada", ha apuntado.

"También se atacaron objetivos en la región de Rostov y en los territorios ucranianos temporalmente ocupados", ha especificado Zelenski en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que se trata de "una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades".

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

"Es otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que sustentan la maquinaria de guerra rusa", ha destacado. "Durante los últimos días, todos nuestros socios han constatado la precisión y la eficacia de nuestros ataques de alcance medio y sanciones de largo alcance. Es hora de que termine la guerra, y Rusia debe tomar las medidas diplomáticas necesarias", ha zanjado.

Ataque ruso

Por su parte, Rusia ha lanzado un ataque con "armas de precisión" y drones contra "instalaciones energéticas y de combustible usadas por las Fuerzas Armadas" en Ucrania, en lo que ha llamado "respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

"Entre los objetivos hay un depósito de combustible y lubricante en Borispil-2, en la provincia de Kiev, y la refinería de Zaturino, en la provincia de Poltava".

El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, ha confirmado impactos en "empresas industriales y privadas" en la zona, con una persona herida. "Drones enemigos han impactado también en una vivienda privada y una infraestructura energética. Hay un corte de suministro eléctrico", ha subrayado.

La Fuerza Aérea ucraniana asegura que las tropas rusas han lanzado siete misiles balísticos y 239 drones contra el país. Cuatro misiles y 212 drones han sido interceptados mientras que dos misiles y 26 drones han impactado en nueve puntos del país, sin pronunciarse sobre víctimas.