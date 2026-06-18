Un 0,1% de la población británica podría decidir este jueves el final de Keir Starmer

Una pequeña comunidad del norte de Inglaterra se ha convertido en el epicentro del futuro político del Partido Laborista y de todo el Reino Unido. En la localidad de Ashton-in-Makerfield, en las afueras de Wigan, está el distrito de 76.000 votantes donde Andy Burnham, el actual alcalde del Gran Mánchester, busca un escaño en el Parlamento que le permita asaltar el liderazgo del Partido Laborista y, eventualmente, la jefatura del Gobierno.

Burnham, al que llaman Rey del Norte, está considerado uno de los políticos más populares de la izquierda del país. Pero para poder postularse siquiera como líder del Partido Laborista necesita ser miembro de la Cámara de los Comunes. Buena parte de sus correligionarios esperan su llegada como agua de mayo, o en este caso de junio, para disponer de una figura de consenso bajo la cual unirse contra el primer ministro, Keir Starmer, cuya autoridad se tambalea desde los pésimos resultados cosechados por su partido en las elecciones locales del pasado mes de mayo y la marcha de hasta siete miembros de su Ejecutivo para intentar forzar su dimisión. Starmer aguantó, pero la elección de Burnham podría ser el último clavo de su ataúd.

La maniobra que ha abierto esta posibilidad ha sido diseñada para sortear el veto de la ejecutiva oficialista, que ya impidió a Burnham presentarse en una elección parcial en febrero. El hasta ahora diputado por Makerfield y estrecho aliado del alcalde, Josh Simons, renunció formalmente a su acta parlamentaria el mes pasado con el único propósito de propiciar una victoria de Burnham y permitir así su enfrentamiento con Keir Starmer por el control del partido y el Gobierno. Una posibilidad que, sin embargo, no parece que vaya a cambiar el rumbo político del Reino Unido, ya que las posiciones ideológicas de Burnham no parecen muy distintas a las de Starmer.

Sin embargo, la victoria de Burnham no está ni mucho menos garantizada. Aunque Makerfield es un feudo tradicionalmente seguro para los laboristas, el desencanto con la gestión del Gobierno podría impedir una victoria de quien mejor situado está para sustituirlo. El laborismo se enfrenta a fugas de voto tanto hacia la extrema izquierda del Partido Verde como hacia la derecha nacionalista de Reform UK, la formación de Nigel Farage.

El principal rival de Burnham es el fontanero local y concejal de Reform, Robert Kenyon, quien ya quedó en segunda posición en los comicios generales de 2024. Desde las filas de su partido se ha planteado esta votación como una cita electoral crucial, definida por Farage como una batalla de "David contra Goliat". Un triunfo de la derecha en Makerfield asestaría un golpe casi mortal a la maltrecha credibilidad del primer ministro en los distritos industriales del norte de Inglaterra. Sin embargo, las encuestas dan la victoria a Burnham, que podría ganar gracias a la fuga de votos desde Reform a Restore Britain, un partido fundado por el diputado Rupert Lowe y situado a la derecha de Farage. Según The Guardian, los votantes de los partidos de izquierdas podrían optar por el voto útil en mayor porcentaje que los de derechas.