Andy Burnham consigue su escaño y podrá poner punto final a la carrera de Keir Starmer

El alcalde del Gran Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha obtenido una holgada victoria en las elecciones parlamentarias parciales de la circunscripción de Makerfield celebradas este jueves. Con este triunfo, Burnham asegura su regreso a la Cámara de los Comunes, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del actual primer ministro, Keir Starmer, al frente del Ejecutivo británico.

Los resultados oficiales confirmados por el Ayuntamiento de Wigan otorgan a la candidatura laborista de Burnham el 54% de los sufragios, marcando una amplia distancia frente a sus competidores. En segunda posición se ha situado la formación Reform UK, que ha recabado un 35% de los apoyos, seguida por la escisión Restore Britain con un 7%. La participación en estos comicios ha alcanzado el 58,75%. Como se esperaba, tanto los liberal-demócratas como los verdes apoyaron en masa a Burnham mientras que el voto de derechas estuvo dividido.

Tras certificarse su éxito en las urnas, el dirigente ha comparecido para asegurar que este resultado representa un punto de inflexión para la política del país. En su discurso, ha insistido en que los ciudadanos han exigido "más poder para el Norte y para todos los lugares olvidados por Westminster". Denunciaba así el sentimiento de abandono que impera en ciertas regiones de Inglaterra, que precisamente por esa causa dejaron de apoyar al Laborismo tan ciegamente como hicieron durante décadas.

"Este resultado dará lugar a un país que funcione con justicia para todos", ha proclamado el nuevo diputado. Conocido popularmente en los medios como El Rey del Norte, Burnham vuelve a la política parlamentaria nacional nueve años después de su salida. En su currículum destaca su participación como ministro en los Gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, una experiencia que ahora utiliza para presentar una alternativa sólida en el seno del Partido Laborista, aunque poco o nada diferenciada ideológicamente del actual primer ministro.

La victoria de Burnham llega en un momento de extrema debilidad para Keir Starmer, quien se enfrenta a crecientes presiones internas para que dimita. El primer ministro parecía haber salvado el match ball que supusieron los pésimos resultados cosechados por su partido en las elecciones locales del pasado mes de mayo y la marcha de varios miembros de su Ejecutivo para intentar forzar su dimisión. Sin embargo, su precaria situación se ha agravado recientemente por la dimisión de su ministro de Defensa, que ha vuelto a poner en primera plana su debilidad política.

En un mensaje dirigido a las bases de su partido, Burnham ha advertido de que esta es la última oportunidad de rectificar el rumbo. Ha abogado por construir una "nueva política basada en la unidad y la esperanza", distanciándose de la polarización que, a su juicio, domina en otros países. Pese a la ofensiva del alcalde de Mánchester, que pudo presentarse gracias a la renuncia en mayo del aliado de Burnham y anterior diputado, Josh Simons, Keir Starmer ha reiterado su intención de mantenerse en el cargo y hacer frente a cualquier intento de relevo. Pero para muchos analistas, la duda no es tanto si será sustituido, sino cuándo. El resultado de estas elecciones podría ser el último clavo en su ataúd.