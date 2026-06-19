Meloni y otros líderes europeos reprenden a Sánchez en Bruselas por la regularización masiva

Pedro Sánchez ha recibido este jueves críticas de varios líderes de la Unión Europea durante una discusión a puerta cerrada en el Consejo Europeo de Bruselas por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en España. El debate se produjo tras la posición del presidente del Gobierno contra la reforma comunitaria que endurece la política de asilo y apuesta por la externalización de los centros de deportación.

Según fuentes europeas citadas por Europa Press, entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno han intervenido para reprochar a Sánchez la decisión española de regularizar a cientos de miles de personas sin consulta previa con el resto de socios comunitarios. La discusión ha tenido lugar en la primera sesión del Consejo Europeo, tras la intervención de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha sido felicitada por la aprobación de la reforma migratoria.

En ese contexto, el presidente del Gobierno ha tomado la palabra para expresar su rechazo a los llamados centros de deportación en terceros países, una de las medidas incluidas en la nueva política migratoria de la UE.

Críticas a la regularización española

Entre los líderes críticos figuran la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro belga, Bart De Wever, y la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. Todos ellos cuestionaron el alcance de la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo español.

Uno de los mandatarios ha llegado a advertir que la decisión supone en la práctica "tener 500.000 inmigrantes más en Europa", al considerar que la medida puede generar efectos más allá de las fronteras españolas. Los líderes que han intervenido han reclamado además que España hubiera informado previamente al resto de Estados miembros antes de adoptar la decisión.

La regularización extraordinaria ha sido objeto de debate en el marco de las preocupaciones de varios socios sobre la gestión de los flujos migratorios dentro de la Unión Europea.

Advertencias sobre el efecto en la UE

La política migratoria sigue siendo una competencia nacional, aunque en los últimos meses el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha advertido de la necesidad de que las decisiones nacionales no generen efectos secundarios en otros Estados miembro.

Brunner señaló en febrero que "cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea" y subrayó la obligación de retorno de migrantes en caso de desplazamientos secundarios dentro del espacio comunitario.

Defensa del Gobierno español

Desde Moncloa, se sostiene que España aplica de forma íntegra el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, así como el Reglamento de Dublín sobre solicitudes de protección internacional.

El Gobierno ha defendido además que la mayor parte de las personas incluidas en la regularización son de origen latinoamericano, con vínculos lingüísticos y culturales con España, lo que reduciría la probabilidad de desplazamientos hacia otros países de la Unión.

Sánchez también ha defendido durante el intercambio que el modelo español promueve una migración ordenada que contribuye al crecimiento económico, frente a posiciones más restrictivas defendidas por otros socios comunitarios.