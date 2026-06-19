Trump dice que se hizo una foto con Meloni "por pena" y ella no se arruga: "Ni yo ni Italia le rogamos a nadie"

La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni vuelve a empeorar después de lo que parecía que había sido una mejora durante la cumbre del G7 celebrada hace unos días en Italia en la que se los vio hablando e incluso posaron juntos y sonrientes.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación al decir públicamente que Meloni le "suplicó" por esa fotografía y él se la hizo "por pena", la única razón por la que había accedido.

En el país transalpino las declaraciones de Trump han desatado una ola de indignación y la propia Meloni ha reaccionado con dureza en un demoledor vídeo de Instagram porque "ciertas cosas merecen una respuesta inmediata".

La primera ministra asegura que "son declaraciones totalmente inventadas" y que está "francamente estupefacta". Además, se pregunta por qué "el presidente de los Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados" y recuerda que "no es la primera vez que ocurre".

Con bastante mala leche pero no puede decirse que sin una dosis aún mayor de razón, Meloni asegura que solo puede decir "que es una pena que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de los Estados Unidos, con liderazgos con los que, en cambio, se muestra mucho más complaciente", en una clara referencia al desastroso acuerdo con Irán que Trump acaba de firmar.

Finalmente, concluye con una frase para la historia que pronuncia mirando con dureza a la cámara: "Hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia le rogamos a nadie".

"Ofende a toda Italia"

También ha respondido a Trump el vicepremier y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que se ha expresado también en un tono muy duro en su cuenta de X y ha mostrado que la bravata del estadounidense tendrá consecuencias inmediatas en las relaciones bilaterales.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

"Ofenden a toda Italia", dice Tajani, que califica de "graves y ofensivas" las "declaraciones del presidente Trump contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni".

Y lo más importante es que el ministro de Exteriores explica que no solo se limitará a la protesta, sino que ha "decidido cancelar mi viaje a Estados Unidos, previsto para los días 21 y 22 de junio".