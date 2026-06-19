Un muerto y varios heridos al chocar dos trenes de pasajeros en el centro de Inglaterra

Un accidente ferroviario registrado este viernes en las proximidades de Bedford, en el centro de Inglaterra, ha provocado la muerte de una persona, ha dejado varios heridos y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. La colisión, en la que se han visto implicados dos trenes de pasajeros, está siendo investigada por las autoridades mientras continúan las labores de asistencia en la zona.

La Policía de Bedfordshire y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado informaron inicialmente de que estaban actuando ante un "incidente" ocurrido en una línea ferroviaria situada al sur de Bedford. Según los primeros datos facilitados, el suceso se produjo tras una colisión entre dos convoyes.

Tras conocerse el accidente, se movilizó un importante dispositivo de respuesta que incluyó efectivos policiales, bomberos, ambulancias y un helicóptero medicalizado. Los servicios de emergencia trabajaron durante horas en el lugar para atender a los afectados y garantizar la seguridad de la zona.

El incidente ha provocado además importantes alteraciones en la red ferroviaria. Las conexiones hacia el norte de Londres quedaron bloqueadas durante el resto de la jornada mientras los equipos especializados desarrollaban las tareas necesarias para evaluar los daños y restablecer la circulación.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron los desperfectos sufridos por uno de los trenes implicados. El convoy pertenecía a la compañía East Midlands Railway y llevaba visible la inscripción "Luton Express", denominación utilizada para el servicio que conecta el aeropuerto de Luton con la capital británica.

Las primeras hipótesis

Las informaciones publicadas por medios británicos indican que el accidente tuvo lugar alrededor de las 17:15 horas locales. Según esos datos preliminares, los trenes afectados cubrían trayectos procedentes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby.

Las primeras hipótesis apuntan a que uno de los convoyes se habría detenido debido a un problema relacionado con el sistema de seguridad ferroviario. Posteriormente, el segundo tren habría impactado contra la parte trasera del primero, desencadenando la colisión.

A medida que avanzaban las horas comenzaron a aparecer en redes sociales los testimonios de algunos pasajeros que se encontraban a bordo. Entre ellos figura Pete Knapp, quien se identificó como uno de los viajeros afectados y compartió fotografías y vídeos desde el lugar del siniestro. En varias publicaciones explicó que el accidente había sido "una colisión instantánea", sin "bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo". Según su relato, la parte delantera del tren apenas presentaba daños significativos, aunque aseguró que el tercer vagón había descarrilado como consecuencia del impacto.

La Policía confirma una víctima mortal

Horas después del accidente, la Policía de Transporte Británica confirmó que la colisión dejó varias personas heridas y una víctima mortal, que podría ser uno de los conductores.

En un comunicado, el cuerpo policial informó de que los agentes continúan trabajando en la zona tras recibir el aviso del accidente alrededor de las 17:15 horas de este viernes. Asimismo, señaló que "sabemos que varias personas han resultado heridas y que, lamentablemente, una persona ha fallecido".

El subjefe de la Policía de Bedfordshire, Stuart Cundy, explicó que la investigación continúa abierta y que los servicios de emergencia mantienen un importante despliegue en la zona. "Declaramos un incidente grave y continúa en marcha una importante respuesta de los servicios de emergencia. Estamos trabajando con rapidez para establecer exactamente qué ha sucedido y ofreceremos más información tan pronto como sea posible", afirmó.