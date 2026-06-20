Polonia ha reaccionado con indignación tras conocer el nombre con el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha bautizado una de sus unidades militares. El Gobierno polaco ha decidido retirarle la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia, por su decisión de denominar "Héroes del UPA" al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército.

Polonia acusa a los denominados Héroes del UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano, de cometer masacres y una limpieza étnica en las regiones de Volinia y Galitzia durante la ocupación nazi en 1943 y 1944. Los militares que luchaban por la independencia del país mataron a miles de civiles polacos, ha denunciado Polonia, cuyo presidente, Karol Nawrocki, ha justificado la decisión por la "brutalidad" de estos crímenes.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

"Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el Ejército Insurgente Ucraniano sigue siendo, ante todo, la unidad responsable de los brutales crímenes cometidos contra ciudadanos polacos durante la Segunda Guerra Mundial", ha detallado el presidente, en un vídeo publicado en redes sociales en el que señala que al menos 100.000 ciudadanos polacos fueron asesinados por el UPA.

Asignar este nombre a una unidad militar ucraniana "tiene una importancia que trasciende con creces los asuntos internos de Ucrania", si bien ha aclarado que esta decisión "no atenta contra la nación ucraniana" y "no supone un cambio en la dirección estratégica de la política de seguridad polaca".

"Hay límites que no se pueden traspasar en las relaciones polaco-ucranianas", ha declarado, catalogando de "indignante, incomprensible y profundamente decepcionante" la decisión de Kiev de nombrar a una de sus unidades militares así, teniendo en cuenta la ayuda de Polonia en la lucha contra Rusia y su atención a los desplazados ucranianos en Polonia en el marco de la guerra.

"Sólo beneficia a Moscú"

En respuesta, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, ha tildado la decisión de "error estratégico" y ha asegurado que con esto "sólo Moscú sale beneficiado".

"Lamentamos que las emociones se hayan desbordado en Varsovia y hayan llevado a los políticos polacos a tomar medidas injustificadas, impulsivas y despectivas, no solo contra el presidente Zelenski, sino sobre todo contra el Estado ucraniano", ha indicado.

Como respuesta, ha anunciado que rechaza la alta condecoración estatal polaca que recibió en octubre de 2022, la Cruz de Comendador con Estrella. "La devolveré a Polonia pronto", ha dicho, justificando su decisión ante acciones que ha catalogado de "temerarias".

Por su parte, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha advertido de que el "conflicto" entre los dos países "alegra" al presidente ruso, Vladimir Putin, y "conmociona a (sus) aliados".

Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 19, 2026

Así, en un mensaje en sus redes sociales, ha recordado a Zelenski y Nawrocki que su "tarea es calmar las emociones, no avivar la tensión". "La línea de frente discurre en otro lugar", ha manifestado, en alusión a Moscú.