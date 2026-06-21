Keir Starmer dimitirá este lunes, según medios británicos

El primer ministro británico, Keir Starmer, podría presentar su dimisión este mismo lunes. Según avanza el periódico dominical The Observer, el líder del Partido Laborista habría llegado a la conclusión de que su etapa al frente del Ejecutivo ha terminado, tras constatar que una amplia mayoría de sus diputados respalda como sucesor al antiguo alcalde de Mánchester, Andy Burnham. Starmer, que ha pasado el fin de semana en la residencia de campo de Chequers, a las afueras de Londres, se encuentra evaluando su futuro inmediato.

La presión sobre el jefe del Gobierno se ha intensificado desde que Burnham lograra un escaño en el Parlamento al ganar la elección parcial de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra. Este triunfo supone el paso previo y necesario para que el exalcalde pueda plantear un desafío formal al liderazgo del actual primer ministro. Las fuentes consultadas por el dominical señalan que Starmer es consciente de que su posición resulta insostenible tras las reuniones mantenidas en los últimos días con ministros, líderes sindicales y donantes de su formación política.

Primer ministro sin autoridad ni apoyo

La autoridad de Starmer quedó severamente debilitada después del revés electoral que sufrió el Partido Laborista en las elecciones locales y regionales celebradas el pasado 6 de mayo en Escocia, Gales e Inglaterra. En este contexto, un miembro de la Cámara de los Lores cercano al mandatario ha señalado que el primer ministro no tiene intención de abandonar el Gobierno de forma abrupta, sino que prepararía una transición ordenada por sentido del deber. "Quedarse ya no es posible detener el caos (...), así que solo queda una opción", aseguró este alto cargo a The Observer, publicación vinculada a The Guardian.

Otro alto responsable de la formación de izquierdas ha afirmado que el líder laborista se encuentra ya resignado a su marcha al constatar la falta de apoyo parlamentario. "Se ha topado con la dura realidad de que no cuenta con el apoyo necesario", indicó. En este sentido, Burnham tiene previsto jurar su cargo este lunes y mantener un encuentro con Starmer. Si el primer ministro se niega a fijar un calendario de salida de Downing Street, se da por hecho que su rival presentará una candidatura alternativa a lo largo de esta misma semana.

Para forzar una contienda interna, Burnham necesita el respaldo de al menos 81 diputados, lo que representa el 20 por ciento del grupo parlamentario. No obstante, su entorno asegura contar con más de doscientos apoyos, una cifra crítica que supera la mitad de los escaños laboristas en la Cámara de los Comunes. De confirmarse este dato, Starmer no podría garantizar al rey Carlos III que retiene la confianza de la Cámara para gobernar.

El trasfondo de esta crisis interna es el auge del partido Reform UK. En las recientes elecciones de mayo, esta formación se erigió como la opción más votada y actualmente lidera las encuestas de intención de voto a nivel nacional. La victoria de Burnham en Makerfield precisamente frente a Reform UK ha convencido a buena parte del grupo parlamentario de que él es el único candidato capaz de frenar el avance conservador en las urnas y evitar una debacle mayor para el laborismo en los próximos comicios.