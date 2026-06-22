Andy Burnham da un paso al frente para suceder a Starmer

El exalcalde del Gran Mánchester y diputado británico Andy Burnham ha confirmado que optará a suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y, en consecuencia, como primer ministro del Reino Unido. El anuncio se produce después de que Starmer anunciara su dimisión tras meses de críticas y polémicas que han precipitado el final de su etapa al frente del Gobierno apenas dos años después de su victoria en las elecciones generales de julio de 2024.

En un mensaje difundido en redes sociales, Burnham agradeció a Starmer su "enorme servicio" al país y destacó su "liderazgo y dedicación durante un período tan difícil", al tiempo que confirmó que presentará su candidatura durante el proceso de sucesión.

El dirigente laborista defendió que la salida de Starmer abre una nueva etapa que debe desarrollarse "de manera ordenada y responsable". "Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso", afirmó.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period. His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Burnham, que formó parte del Gobierno del exprimer ministro Gordon Brown a finales de la década de 2000, aseguró que ofrecerá "estabilidad, seriedad y atención a los asuntos que más importan", en un momento en el que el Reino Unido afronta un nuevo relevo en Downing Street, por donde ya han pasado seis primeros ministros en la última década.

Prioridad en la economía y los servicios públicos

El aspirante laborista subrayó que el proceso interno, que arranca oficialmente el 9 de julio, debe convertirse en "un proceso positivo de renovación para nuestro partido y para nuestro país".

En ese sentido, señaló que el objetivo del Partido Laborista debe ser centrarse en las principales preocupaciones de la ciudadanía, entre ellas el crecimiento económico, el coste de la vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Burnham insistió en que las crisis políticas no deben apartar al Gobierno de sus responsabilidades: "Las convulsiones políticas nunca deben distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas", sostuvo.

El exalcalde concluyó su mensaje apelando a la unidad del laborismo durante el proceso de sucesión y defendió que la formación debe afrontar esta nueva etapa "mirando hacia el futuro con confianza y determinación".