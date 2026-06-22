Cuatro jornaleros quemados vivos en Calabria: la mafia agrícola pakistaní sustituye a la italiana

La madrugada del 1 de junio, las cámaras de seguridad de una gasolinera de Amendolara, una pequeña localidad de la región italiana de Calabria, grabaron una escena escalofriante. Varios individuos encerraron a cinco temporeros inmigrantes dentro de una furgoneta, la rociaron con líquido inflamable y le prendieron fuego.

Las llamas envolvieron rápidamente la furgoneta. Cuatro hombres murieron calcinados en el interior, mientras que un quinto trabajador consiguió escapar rompiendo una ventana trasera y, a pesar de sufrir graves quemaduras, se convirtió en uno de los principales testigos del caso.

La brutalidad del crimen ha conmocionado al país. Sin embargo, para sindicatos y organizaciones agrarias, la matanza de Amendolara no es un caso aislado, sino un episodio más de explotación sistemática de trabajadores extranjeros a través del llamado caporalato. Lo que sí ha destapado este caso es que la mafia italiana tradicional que controlaba estas redes criminales ha sido sustituida por organizaciones criminales dirigidas por los propios inmigrantes.

Qué es el caporalato

El término caporalato es un sistema ilegal para reclutar mano de obra agrícola. Los llamados caporali (capataces) actúan como intermediarios entre los trabajadores y las explotaciones agrícolas. Son ellos quienes consiguen empleo a los jornaleros, organizan su transporte e incluso les buscan alojamiento, todo ello fuera de los cauces legales.

En la práctica, los jornaleros quedan sometidos a una red de dependencia casi absoluta. Muchos pagan por ser trasladados al trabajo, por una cama en alojamientos precarios o incluso por acceder a un empleo. Los salarios suelen situarse por debajo de los mínimos legales y las jornadas pueden prolongarse durante más de diez horas diarias.

Las principales víctimas son inmigrantes en situación de vulnerabilidad económica o administrativa. Su desconocimiento del idioma, la ausencia de redes familiares y el miedo a perder el trabajo convierten a estos trabajadores en un objetivo fácil para las organizaciones que controlan el sistema.

Cuando las nuevas mafias sustituyen a las viejas

La explotación laboral de los temporeros también existe en España. Sin embargo, diversos informes y análisis publicados en Italia alertan de un fenómeno cada vez más visible: las redes criminales están lideradas por inmigrantes que explotan a otros de su misma nacionalidad. Tradicionalmente, el control de estas actividades ilegales estaba asociado a organizaciones como la 'Ndrangheta calabresa.

En el caso de Amendolara, tanto las víctimas como varios de los sospechosos identificados por los investigadores son de origen pakistaní. Según la información publicada por medios italianos, la investigación se centra en una posible estructura dedicada al control de trabajadores agrícolas migrantes mediante mecanismos de intimidación, dependencia económica y explotación laboral. Además, aprovechan la lengua y la cultura compartida con los trabajadores para ejercer un control que en algunos casos recuerda a los métodos tradicionalmente asociados a las mafias italianas.