Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes que va a dimitir como jefe del Gobierno de Reino Unido tras el varapalo electoral sufrido por el Partido Laborista en las elecciones locales, un resultado que ha precipitado su salida de Downing Street.

Con este movimiento, Starmer abre la puerta a que el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, asuma el liderazgo del Partido Laborista y del Ejecutivo británico, en un relevo que, según las informaciones disponibles, podría producirse sin necesidad de elecciones internas en la formación.

A las puertas del número 10 de Downing Street, el primer ministro británico ha defendido su etapa al frente del Gobierno y ha recordado el momento en que llegó al cargo hace dos años como el mayor orgullo de su vida. "Tras años de decepción y desesperación, se ha cerrado una nueva página en la historia de nuestro país, una oportunidad para cambiar la vida de millones de personas para mejor", ha afirmado.

El líder laborista ha asegurado que heredó un partido en una situación crítica: "Hace seis años, heredé un Partido Laborista que estaba en bancarrota política, financiera y moral", ha señalado, recordando que en aquel momento se cuestionaba incluso la posibilidad de una mayoría electoral.

Según ha dicho, todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido. "Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista", ha indicado. "Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión", ha afirmado.

Fin de ciclo

Mientras tanto, Burnham, considerado su principal rival interno, ha jurado este lunes como diputado tras ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield, un paso necesario para aspirar formalmente a liderar el partido y convertirse en primer ministro.

Hasta pocos días antes del anuncio, Starmer mantenía su intención de continuar al frente del Gobierno e incluso defendía que, en caso de primarias, se presentaría a ellas. Sin embargo, la presión interna de ministros y diputados laboristas ha sido determinante.

Según ha publicado The Guardian, el primer ministro habría llegado a la conclusión durante el fin de semana, en su retiro en Chequers junto a su familia, de que debía comunicar su salida. En ese contexto, él y su equipo habrían comenzado a preparar los borradores de su discurso de dimisión.