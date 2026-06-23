Bruselas recibe a los talibanes para negociar la deportación de inmigrantes afganos

Una delegación del régimen talibán se ha desplazado este martes a Bruselas para mantener reuniones técnicas con representantes de la Comisión Europea y varios Estados miembros con el objetivo de abordar los procedimientos de retorno de ciudadanos afganos en situación irregular en la Unión Europea.

El viaje se produce después de que las autoridades belgas autorizaran la concesión de cinco visados de corta duración a miembros de la delegación, tras los controles de seguridad realizados por los servicios competentes del país.

Los permisos –limitados al territorio belga– han permitido la celebración de unos encuentros que han contribuido a la primera visita oficial de talibanes afganos a la capital comunitaria desde su regreso al poder en agosto de 2021.

La delegación ha estado encabezada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y responsable de relaciones públicas del Ministerio de Exteriores afgano. También ha incluido a funcionarios de distintos departamentos. Según fuentes afganas, entre los asuntos tratados ha figurado la situación de los refugiados afganos.

Ningún reconocimiento al Gobierno talibán

Desde la Comisión Europea se ha insistido en que los contactos han tenido carácter exclusivamente técnico y no implican ningún reconocimiento político del Gobierno talibán.

Por su parte, el portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert, ha recordado que estas conversaciones responden a una iniciativa impulsada por una veintena de países europeos que, en octubre del pasado año, solicitaron explorar vías para agilizar el retorno de ciudadanos afganos sin derecho de residencia en territorio comunitario.

Las reuniones se han centrado en cuestiones relacionadas con la identificación de las personas susceptibles de ser deportadas, la expedición de la documentación necesaria para el viaje y las condiciones de retorno. Bruselas ha subrayado además que los trabajos se dirigen especialmente a casos de personas consideradas una amenaza para la seguridad o condenadas por delitos graves.

Los contactos forman parte de un proceso iniciado a comienzos de año con una primera reunión celebrada en Kabul. Además, la Comisión Europea había confirmado en mayo el envío de una invitación formal para celebrar este nuevo encuentro en Bruselas.

Centros de deportación

La iniciativa se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias europeas. En los últimos días, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una reforma del sistema de retornos que facilitará la creación de centros de deportación en terceros países y reforzará los mecanismos de expulsión de personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.

La reunión con la delegación talibán ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de varios eurodiputados, que han advertido de que este tipo de contactos puede contribuir a otorgar legitimidad internacional a un régimen que continúa siendo objeto de denuncias por las restricciones impuestas a mujeres y niñas y por otras vulneraciones de derechos fundamentales.

También Naciones Unidas había expresado previamente su preocupación por la reanudación de deportaciones de ciudadanos afganos desde algunos países europeos y por las iniciativas destinadas a facilitar estos retornos, reclamando una revisión de dichas políticas.