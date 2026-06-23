Elogio de la democracia orgánica

Si obviamos el adanismo naíf, podremos concluir, y sin excesivas dudas, que la gobernanza interna del Partido Laborista, gracias a resultar mucho menos democrática que la del PSOE, funciona también mucho mejor. Paradojas de la vida política, el siempre blandengue y paniaguado laborismo anglosajón sigue siendo la fuerza política más fiel a la vieja tradición organizativa bolchevique que instauró Lenin. Y ahí reside, precisamente, el secreto de su contrastada eficacia en tanto que aparato de poder.

En Westminster, la legitimidad del origen de los líderes del partido no apela a la voluntad siempre emocional y manipulable de las bases. Al contrario, remite a la oligarquía del grupo parlamentario. Dejar la elección y cese del líder en manos de los diputados dota al sistema de un realismo implacable. Los diputados arriesgan su propia carrera en distritos uninominales y de elección mayoritaria. Por eso juzgan a su jefe con ese gélido pragmatismo que nace del instinto animal de supervivencia. Si el líder deviene en lastre, lo guillotinan sin piedad. Es cruel, pero quirúrgicamente impecable.

A fin de cuentas, la experiencia demuestra que lo único que garantiza la independencia e integridad de un político profesional no es haber sido ungido por el fervor de las bases. Las únicas salvaguardas reales de su decencia personal son el saberse funcionario vitalicio o la lotería de haber nacido rico. No hay otra. Keir Starmer, por ejemplo, podrá volver ahora a una profesión de prestigio como la de fiscal; Pedro Sánchez, en cambio, no podría regresar a ninguna parte porque carece de oficio conocido fuera de la política. Para él, las opciones son el poder o la intemperie.

En las antípodas de este elitismo tan british, las consultas directas han demostrado ser el mecanismo idóneo para entronizar un cesarismo blindado. Al saltarse los poderes intermedios, el líder ya no necesita convencer a sus pares de la conveniencia de sus políticas; le basta con movilizar los afectos de una base atomizada e inmune a la rendición de cuentas. El laborismo prefiere la disciplina inclemente de Westminster a la aclamación asamblearia. Y lo dicho, funciona.