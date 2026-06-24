Sánchez ata España a la China comunista mientras la UE gira hacia las democracias asiáticas

Mientras la Unión Europea activa todas las alarmas geopolíticas y gira con urgencia hacia las democracias asiáticas para blindar su soberanía, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido atar el destino económico y político de España a las redes de la China comunista.

Esta misma semana, el Parlamento Europeo ha movido ficha con contundencia. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara ha aprobado un informe estratégico crucial, que será ratificado en sesión plenaria a mediados de julio, en el que insta formalmente a la Unión Europea a ampliar de forma inmediata sus relaciones diplomáticas, su cooperación en materia de seguridad y sus alianzas económicas con países democráticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán, ante la creciente influencia de países autoritarios en Asia Oriental y la transformación del orden internacional.

Bruselas elige la democracia, la Moncloa prefiere Pekín

El dictamen europeo no deja margen para la ambigüedad. Ante el expansionismo y el control férreo de la autocracia de Xi Jinping, el texto refrendado por los eurodiputados afirma con rotundidad que la creciente influencia de "los modelos de gobernanza autoritarios" en Asia Oriental exige "una cooperación y coordinación más estrechas con socios democráticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán".

Mientras tanto, la ceguera voluntaria de Pedro Sánchez ante esta realidad resulta evidente. El presidente ha multiplicado sus viajes a Pekín a lo largo de este año, ignorando sistemáticamente las advertencias de los intereses chinos. Los datos de la sumisión comercial son demoledores: bajo el mandato del líder socialista, España ha consolidado una preocupante dependencia económica de la dictadura comunista, llegando a registrar cifras récord de importaciones que ya superan con creces las compras realizadas a socios históricos y naturales de la eurozona como Alemania.

La obsesión sanchista por complacer al régimen comunista es tan llamativa que incluso hace apenas unas semanas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, escenificaba este peligroso acercamiento institucional al sellar un polémico acuerdo con Pekín para lanzar un programa de intercambio juvenil bilateral. Una maniobra que contrasta drásticamente con las exigencias del Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han advertido de la necesidad de "un mayor acercamiento" y cooperación con "socios que compartan los mismos valores democráticos y altos estándares regulatorios" para "reducir la dependencia estratégica de la UE" y fortalecer la seguridad económica, dado que la dinámica regional "está cada vez más marcada por prácticas económicas coercitivas y tensiones en materia de seguridad".

Seguridad frente al bloque autoritario

La hoja de ruta de la Eurocámara apunta decididamente a la creación de alianzas estratégicas en materia de ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, gestión de crisis y lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera, junto con el fortalecimiento de los lazos económicos. Asimismo, los eurodiputados abogan por la creación de un marco de cooperación específico entre la UE y Taiwán con "una sólida dimensión económica y comercial".

Frente a la ambigüedad sanchista, el Parlamento de Estrasburgo denuncia sin tapujos "la creciente influencia de China" en la paz y la estabilidad internacionales, en particular en relación con la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania y la inestabilidad en Oriente Próximo, subrayando la necesidad de mejorar la coordinación con los socios regionales.

Few partners share our values and strategic interests as deeply as Japan, dear @takaichi_sanae. So we are working together to reduce strategic dependencies. Strengthen our joint cyber, space and maritime security. Because security in Europe and the Indo-Pacific is closely… pic.twitter.com/ls8ymA3Rlf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2026

Del mismo modo, han resaltado la importancia de dotar de más coherencia a la política exterior europea sobre Corea del Norte, desarrollada conjuntamente con Japón y Corea del Sur, en respuesta a "la creciente cooperación de Rusia con Pyongyang" y a la preocupación por su apoyo a los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte, incluidos los posibles vínculos con Irán.

Mientras Europa insiste en fortalecer relaciones con las democracias orientales, Sánchez prefiere fortalecer sus relaciones con China, Venezuela y Marruecos, por lo que la Comisión Europea ha advertido de que seguirá de cerca tanto los contratos con Huawei como los cambios en la política internacional de España, incrementando la vigilancia sobre la gestión y transparencia del Gobierno español.