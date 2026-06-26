Bruselas pone fecha a la prohibición de los cartuchos de plomo en la caza

Los cartuchos de plomo que llevan décadas utilizando millones de cazadores europeos tienen los días contados. La Comisión Europea ha dado un nuevo paso para prohibir este tipo de munición al lograr el respaldo del Comité REACH a una propuesta que fija un periodo transitorio de siete años para dejar de utilizar los perdigones de plomo.

Eso sí, la prohibición todavía no es definitiva. Tras el visto bueno del comité, la Comisión deberá adoptar formalmente el reglamento y, posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE dispondrán de un plazo máximo de tres meses para presentar objeciones. Si ninguna de las dos instituciones la bloquea, la cuenta atrás para abandonar esta munición comenzará oficialmente.

La restricción afecta únicamente a los perdigones de plomo utilizados en escopetas, mientras que las balas quedan fuera del texto aprobado.

Siete años para abandonar el plomo

El periodo de adaptación ha sido uno de los principales puntos de conflicto durante toda la negociación. La propuesta inicial elaborada por el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) contemplaba apenas 18 meses para abandonar esta munición.

Sin embargo, las presiones de varios Estados miembros y del sector cinegético han logrado ampliar ese plazo hasta los siete años finalmente respaldados por el Comité REACH.

Pese a ello, las organizaciones de cazadores consideran que el tiempo concedido sigue sin resolver el problema de fondo. A su juicio, Bruselas pretende sustituir una tecnología utilizada desde hace décadas sin haber demostrado que la munición alternativa es segura. También alertan del impacto económico que supondrá para miles de cazadores y para una industria que deberá adaptar armas, procesos de fabricación e infraestructuras.

Los cazadores recurren al Parlamento Europeo

Con la votación del Comité REACH superada, la batalla se traslada ahora al Parlamento Europeo. La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los eurodiputados españoles para intentar que la Eurocámara presente una objeción al reglamento y frene su entrada en vigor.

Su presidente, Josep Escandell, sostiene que la decisión se ha adoptado sin estudios científicos concluyentes que avalen el uso de las municiones alternativas ni analicen suficientemente sus posibles efectos sobre la seguridad de los cazadores, el rendimiento de las armas o el bienestar animal.

Un debate abierto desde hace años

La sustitución del plomo forma parte de la estrategia de Bruselas para reducir el uso de sustancias consideradas peligrosas para el medio ambiente. La Comisión sostiene que los restos de este metal pueden contaminar los ecosistemas y ser ingeridos por distintas especies de aves, especialmente en zonas húmedas.

El sector cinegético, por su parte, comparte la necesidad de proteger el medio ambiente, pero critica que la prohibición se impulse sin suficientes evidencias técnicas sobre los materiales alternativos y sin evaluar adecuadamente sus consecuencias económicas y sociales.

La decisión definitiva se conocerá una vez concluya el periodo de control del Parlamento Europeo y del Consejo. Si ninguna de las dos instituciones ejerce su derecho de veto, la prohibición entrará en vigor y comenzará el plazo de siete años para decir adiós a los cartuchos de plomo en la caza.