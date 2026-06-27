Ucrania ha puesto en marcha una nueva estrategia para presionar a Rusia en la búsqueda de un final para la guerra, advirtiendo al Kremlin de que la actual línea del frente no servirá de base para unas eventuales negociaciones si mantiene sus exigencias maximalistas. La combinación de ataques aéreos y con drones cada vez más precisos contra el territorio ruso y las zonas ocupadas, sumado al estancamiento en el campo de batalla y al inquebrantable apoyo de Occidente, han permitido a Kiev mostrar una mayor confianza en su enfoque para resolver el conflicto.

Los bombardeos diarios contra la península de Crimea, la logística militar rusa y, sobre todo, las infraestructuras petroleras tienen como objetivo principal obligar a Moscú a reconsiderar su postura. Hasta ahora, el régimen ruso exige una capitulación de facto que incluye la neutralidad de Ucrania y la retirada de sus tropas de la región de Donetsk.

Esta ofensiva forma parte de una operación de influencia de 40 días ejecutada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, tal y como anunció recientemente el presidente Volodímir Zelenski. El mandatario espera que la campaña agrave las dificultades económicas en Rusia, provocando escasez de combustible al inutilizar gran parte de su capacidad de refinado.

Con ello, las autoridades ucranianas buscan tomar la iniciativa en el ámbito informativo, consolidar el apoyo internacional y contrarrestar la narrativa de Moscú sobre una derrota inevitable. Además, ofrece a su población una visión más clara de cómo podría terminar la invasión. "Nuestra paciencia no es ilimitada", advirtió el representante de Ucrania ante la ONU, Andriy Melnik, apuntando que la posición negociadora podría ajustarse si persisten los ultimátums.

En el terreno de los análisis, expertos como Vitali Portnikov sostienen que la superioridad de Ucrania en materia de aviones no tripulados podría convertir el control que ejerce Rusia sobre parte del territorio en una costosa trampa. La ocupación prolongada resultaría insostenible para las tropas y los civiles rusos reubicados, haciendo que los objetivos de Vladímir Putin no parezcan realistas a medio plazo.

Por su parte, Oleksi Melnik, investigador del Centro Razumkov, constata que Rusia ha perdido la iniciativa estratégica en el frente. Las defensas ucranianas han encarecido enormemente los asaltos rusos en términos de vidas humanas, dificultando cualquier avance significativo.

Pese al optimismo, voces autorizadas dudan de que esta presión obligue a Moscú a ceder a corto plazo. Asesores del Ministerio de Defensa ucraniano reconocen que los dirigentes rusos están dispuestos a prolongar la guerra, asumiendo sin problema la pérdida de decenas de miles de soldados al mes. La clave, señalan, reside en desestabilizar a Rusia desde dentro, fomentando el rechazo a la guerra entre sus ciudadanos o forzando una impopular movilización general que quiebre el sistema.