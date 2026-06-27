Ucrania derriba 113 drones rusos en un grave ataque a Zaporiyia

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en la noche del viernes al sábado 113 drones en un ataque nocturno ruso que dejó sólo en la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, nueve heridos, incluidos dos niños.

Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Facebook, en Zaporiyia hubo nueve heridos por el ataque nocturno que lanzó Rusia contra el territorio ucraniano, un bombardeo en el que las fuerzas rusas emplearon 129 drones de distinto tipo, de acuerdo con el parte de la Fuerza Aérea publicado en Telegram.

Nueve heridos y daños considerables

"Nueve personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de los ataques aéreos nocturnos de los rusos", indicó el Servicio de Emergencias de Ucrania. En el ataque se produjeron 13 impactos de drones en siete puntos del país invadido por Rusia, mientras que en otros tres lugares se registraron alcances por caída de restos de aviones no tripulados derribados por la Fuerza Aérea ucraniana.

Las autoridades locales enfatizaron que el bombardeo afectó de forma severa al tejido urbano de la ciudad. En Zaporiyia, según los equipos de primera respuesta en la zona, "el ataque enemigo ha causado grandes destrozos en la infraestructura civil de la ciudad".

Los servicios de rescate informaron de que, "en concreto, un bloque de viviendas de varios pisos ha quedado parcialmente destruido". En ese mismo escenario, las brigadas de emergencia desplegaron labores de salvamento a contrarreloj y "rescataron a dos personas entre los escombros", evitando así un incremento en la cifra de víctimas mortales de una noche marcada de nuevo por el terror de los bombardeos.