Se estrella una avioneta en Francia con once personas a bordo

Una avioneta que transportaba a un grupo de personas que iban a hacer paracaidismo se ha estrellado este domingo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, según informaron las autoridades, que han confirmado la muerte de once personas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 (hora local) en las inmediaciones del aeropuerto de Tomblaine. Equipos de rescate y emergencias se desplegaron rápidamente en el lugar, estableciendo un perímetro de seguridad, mientras que la Policía pidió a los ciudadanos evitar por completo la zona.

Los servicios de emergencia que se desplegaron de inmediato confirmaron que, lamentablemente, el impacto no dejó supervivientes entre las once personas que iban a bordo.

En la aeronave viajaba un grupo de personas que se disponía a realizar saltos de paracaidismo. Algunos medios locales informaron que se trataba de un vuelo de bautismo, es decir, un vuelo de iniciación, y saltos en tándem.