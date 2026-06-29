Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, ha dejado este lunes al menos seis muertos, según han informado varios medios alemanes, entre ellos la cadena pública regional NDR. Según varios medios, hay dos detenidos.

Según la policía alemana, "cinco personas han fallecido en el lugar de los hechos y una sexta ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. Todas las víctimas mortales son adultos". El sexto fallecido se hallaba en el hospital y no ha podido superar la gravedad de las heridas.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", ha informado la Policía local en su canal de WhatsApp. Asimismo, ha agregado que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones oficiales.

Víctimas mortales

La cadena pública regional NDR ha citado fuentes policiales según las cuales hay al menos seis víctimas mortales. De acuerdo con la cadena de televisión privada NTV, el tiroteo se produjo en un centro de acogida de menores. Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

Stade es una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia.