Holanda mata a un niño de doce años tras cambiar su ley de eutanasia

Por primera vez en la historia de los Países Bajos, un médico ha puesto fin a la vida de un menor de doce años de forma legal. La revelación fue hecha por la ministra de Sanidad, Sophie Hermans, en una carta remitida al Parlamento neerlandés, de la que se ha hecho eco el diario británico The Independent. El trágico suceso tuvo lugar a finales del año pasado, aunque los detalles exactos del caso han trascendido recientemente a la esfera pública.

Las autoridades locales han optado por mantener bajo estricto anonimato la identidad del menor fallecido, así como su género, edad exacta, fecha de defunción y la enfermedad terminal específica que padecía. Se trata del primer caso conocido de estas características que se registra en el país europeo tras la reforma de la normativa de muerte asistida en febrero de 2024, que extendió este procedimiento a niños de entre uno y doce años en circunstancias excepcionales.

Antes de esta modificación legal, la eutanasia en los Países Bajos estaba permitida para adultos y jóvenes mayores de doce años, así como para recién nacidos menores de un año con afecciones graves, bajo el denominado Protocolo de Gröningen. Sin embargo, los niños de entre uno y doce años quedaban en un vacío normativo al considerarse que no poseían la capacidad para tomar este tipo de decisiones por sí mismos. Para este grupo de edad, las únicas alternativas médicas ante un sufrimiento extremo eran la sedación paliativa o la retirada de soporte vital y nutrición para permitir una muerte natural por inanición.

Con la reforma legal introducida hace dos años, los médicos están habilitados para aplicar la eutanasia a este rango de edad siempre que se certifique que el menor padece un sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejora. La normativa exige el consentimiento de los progenitores o tutores legales y la consulta obligatoria con al menos otro médico independiente.

Tras la ejecución del procedimiento, un comité de revisión independiente analiza minuciosamente si el médico actuó con la debida diligencia. En este primer caso, el comité ya ha entrevistado al doctor involucrado y ha remitido su informe final al Ministerio Público, que deberá validar si todo se llevó a cabo conforme a lo estipulado en la ley.