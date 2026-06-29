Polonia exige a Alemania 2.333 euros al año por superviviente de la ocupación alemana

Según informa el Süddeutsche Zeitung, el Gobierno polaco ha puesto cifras a una reclamación histórica a Alemania: la reparación económica a los polacos que fueron víctimas de la represión nazi durante la ocupación y que según el Instituto de la Memoria Nacional de Varsovia ascendieron a 5.845.109 polacos, asesinados, encarcelados, deportados o expulsados entre 1939 y 1945.

El pasado mes de diciembre, el canciller Olaf Scholz habló de esta histórica exigencia del Gobierno polaco a su país vecino y señaló que Alemania era "muy consciente" de su responsabilidad. Ahora, el diario afirma que el Gobierno polaco ha presentado un plan para los 50.000 supervivientes que se verían beneficiados por las ayudas, que ascenderían a 10.000 zlotys anuales (unos 2.333 euros) y que se canalizarían a través de la denominada Fundación para la Reconciliación Germano-Polaca.

Se trata de un nuevo intento de zanjar esta demanda polaca y que se lanza cuando, según el país, la cifra de posibles beneficiarios se reduce cada mes en más de mil personas. Según el diario, varios ministerios están debatiendo su viabilidad. A la complicada situación presupuestaria del país, con la economía estancada y en plenos ajustes, se suma el temor a nuevas demandas de otros países.

Una estimación "conservadora" cifra que el proyecto costaría unos 300 millones de euros en total, destacando que la cantidad anual, que podría ascender a los 100 millones en 2027, disminuiría año a año. Las conversaciones sobre los detalles de esta propuesta se habrían abordado a mediados de junio en el Foro Germano-Polaco y el Gobierno de Donald Tusk habría asumido esta ayuda como un "gesto humanitario" que serviría para zanjar definitivamente la cuestión de las reparaciones alemanas tras el conflicto. En el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, habría asegurado que habría acuerdo en el Ejecutivo alemán en apoyar la propuesta.

Presiones desde Polonia

En diciembre pasado el primer ministro polaco urgió al canciller alemán a llegar pronto a una decisión sobre la "ayuda humanitaria" a las víctimas, porque la elevada edad de los supervivientes no admite demoras. "Cuando hablé hace dos años, se trataba de 60.000 personas. Ahora quedan 50.000. Tenéis que daros prisa", dijo Tusk en una rueda de prensa en Berlín.

En 2024 Scholz declaró en Varsovia en las primeras consultas de los dos gobiernos desde 2018 que Alemania se esforzaría por adoptar medidas de apoyo para las víctimas aún vivas de la agresión y la ocupación alemanas entre 1939 y 1945, pero no puso cifras, al menos no públicamente, a este "gesto humanitario", que el portal Onet cifró en unos 200 millones de euros.

Un informe estatal polaco que data de cuando gobernaba el partido nacionalista y conservador Ley y Justicia (PIS) calculó el valor de la compensación económica que Alemania debería abonar en entre 1,3 y 1,5 billones de euros.

Berlín rechaza esta demanda porque el Gobierno comunista de Polonia renunció, supuestamente bajo presión de la Unión Soviética, a indemnizaciones en 1953 y considera que el asunto quedó legalmente cerrado con la firma de un tratado de 1990, mientras que Varsovia alega que la declaración de entonces no era legalmente vinculante.