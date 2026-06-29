Un alemán de origen turco mata a seis trabajadores en un centro de acogida en Alemania

El tiroteo de este lunes en Alemania en un centro de acogida para embarazadas y madres con hijos pequeños en la ciudad de Stade ha dejado seis muertos. Las fuentes policiales de Luneburgo, capital del distrito, han confirmado que las víctimas son empleados de la institución.

Según Le Figaro, el último fallecido se encontraba en el hospital en estado grave y ha sucumbido a consecuencia de sus heridas. Además, en estos momentos hay otra víctima en el hospital en estado estable.

De origen turco

El presunto atacante es un ciudadano alemán de origen turco de 45 años. Según la información policial, el agresor mantenía un conflicto por la custodia de su hija, de tres meses.

Tal y como ha declarado Kathrin Schuol, directora de la Comisaría de Luneburgo, "el autor tenía una cita con varias de las víctimas para tratar la custodia de su hija de tres meses, que se encontraba en el lugar con su madre". Asimismo, ha confirmado que los asesinados son "únicamente trabajadores del Centro Social de Stade".

Tanto el presunto asesino como otras dos personas han sido arrestadas. Según la misma fuente, el atacante iba en compañía de una mujer. Del tercer detenido no se ha facilitado ningún tipo de información.

El centro se dedica al acompañamiento y el apoyo de madres jóvenes y de sus hijos, así como de embarazadas. El sucesos ha ocurrido en el centro de la ciudad de Stade, una localidad de unos 50.000 habitantes, en Baja Sajonia, al oeste de Hamburgo.