El atentado con bomba contra un oligarca ucraniano en Mónaco "no es un incidente terrorista"

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, ha afirmado que el atentado perpetrado en la víspera en la entrada de un edificio de la ciudad, el cual dejó heridos a un oligarca ucraniano, su pareja y un menor, "no se trata de un incidente terrorista", sino, según la investigación iniciada, de "un intento de asesinato".

"Según la información de la que dispongo, no parece tratarse de un atentado terrorista", ha afirmado en una comparecencia ante medios de comunicación el titular de la Fiscalía General monegasca.

Intento de asesinato

En concreto, ha indicado que la "investigación preliminar abierta", encomendada a la Policía Judicial, gira en torno a "cargos de intento de asesinato y colocación de sustancias o artefactos explosivos en un lugar público". "Por lo tanto, no se trata de un incidente terrorista, y quiero recalcarlo. Actualmente no tenemos pruebas que respalden esa clasificación", ha incidido, si bien un poco más adelante ha afirmado que las pesquisas continuarán también en el marco de una investigación judicial cuya apertura comenzará, en principio, este miércoles.

De cualquier modo, ha asegurado estar "en contacto con el fiscal antiterrorista francés, que ya ha ofrecido sus servicios". No se trata de la única instancia de colaboración con las autoridades francesas, con las que el Principado está manteniendo una "plena coordinación", ya que "la cooperación con Niza también continúa de forma plenamente operativa, al igual que las autoridades francesas en general, ya que también recibimos asistencia en las áreas de ciencia forense y explosivos".

Las víctimas

En cuanto a las víctimas, que "aún no han sido entrevistadas", el fiscal ha precisado que la mujer de la pareja permanece en estado crítico, después de que tanto ella como el hombre, ahora estable, fueran trasladados en tal estado al hospital. Asimismo, ha señalado que el menor "fue operado anoche", antes de dejar de compartir detalles alegando no tener "más información" en el momento de su comparecencia.

Sobre el hombre, que según medios monegascos, franceses y ucranianos es el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev —la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes—, el fiscal general del Principado ha informado de que ha sido residente de Mónaco "al menos desde 2021, que no tenemos ninguna investigación en su contra en Mónaco, y que, según nuestro conocimiento, no es buscado por ninguna autoridad extranjera".

Ermolaev está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 en relación a sus actividades comerciales en Crimea, territorio ocupado por Rusia.

En cuanto al sospechoso, Thibault ha afirmado que aún no ha sido arrestado. "Pero en conjunto con las autoridades francesas, lo estamos buscando para identificarlo y detenerlo. Espero que suceda pronto, dados los recursos que estamos desplegando", ha apostillado.